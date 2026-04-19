„ДПС-Ново начало“, партията на Делян Пеевски, е първенец с 631 сигнали за купен вот

В МВР са постъпили общо 2974 сигнала за изборни нарушения, като спрямо последните парламентарни избори те са с 204% повече или три пъти, каза на брифинг пред медиите служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев. Министърът изброи сигналите във връзка с изборни престъпления в полза на определена партия или политическа коалиция: Първенец с 631 сигнали е партията на санкционирания по Магнитски Делян Пеевски „ДПС-Ново начало“; На второ място са ГЕРБ с 318 сигнала. Трети са „Възраждане“ с 18 сигнала. След тях е формацията на бившия президент Румен Радев, победител в изборите, с 16 сигнала. Срещу БСП има 13, срещу ПП-ДБ – 11. На опашката са „Величие“ със 7, ИТН с 4 и МЕЧ с 2. Емил Дечев добави, че освен тях има и много други, в които обаче няма конкретизирана политическата сила във връзка, с която са извършвани изборни престъпления. Общо 72 прокурорски преписки за съпричастност на кандидати за народни представители към изборни престъпления са изпратени от различни прокуратури в Главна дирекция „Национална полиция“, съобщи още служебният министър.

сигнали за изборни престъпления. Това показва статиката, която служебният вътрешен министър Емил Дечев изнесе веднага след като ЦИК обяви края на изборния ден.

„Освен тези сигнали има и много други, в които няма конкретизирана политическата сила“, посочи още Дечев.

От думите му се разбра още, че продължава да нараства броя на хората с имунитет, за които има прокурорски преписки. Те вече са 72-ма.

В същото време обаче прокуратурата не е поискала нито един имунитет.

В МВР са получени 2974 сигнала за нарушения по време на изборния процес, което с 204% повече отколкото на изборите през октомври 2024 г. „Тълкуваме ги като повишено доверие спрямо новото ръководство на МВР“, подчерта Дечев.

Образувани са 614 досъдебни производства за престъпления против политическите права на гражданите. Задържани са 425 души.

Няколко важни случая

Дечев открои „няколко важни случая“, макар че има „изключително много, стотици, да не кажа хиляди“. Част от случаите вече бяха огласени днес и в предишните дни.

По първия случая има образувано досъдебно производство във връзка с достатъчно данни, че кметът на Лом иска да купува гласове. Има аудиозапис, през съдия са разпитани 11 свидетели.

Дечев открои и „най-големият единичен успех – 200 000 евро във Варна, задържани 4 лица, едно от които е общински съветник“.

В Смолян тази сутрин са задържани трима души, иззети са 40 000 евро и списъци с лични данни на граждани.

Дечев напомни и случая от Велико Търново, където у кандидат за депутат, спрян от „Пътна полиция“ са открити пари и списъци с лични данни, а спътник му бил човек с много присъди.

Членът на СИК от с. Семптемврийци, който се опитал да гласува 10 пъти вместо различни граждани и е задържан за 24 часа, също влезе в класацията. Там са и дъщерята на кмета на с. Великденче, която със своя приятелка също опитвала да гласува няколко пъти.

„Изборният ден приключи, ние не. Оставаме на терен“, коментира и главният секретар на МВР Георги Кандев.