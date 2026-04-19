Как гласуват българите в държавите, които не са членки на Европейския съюз

Cлeд промените в Изборния кодекс от 5 февруари т.г. правата на българските граждани за участие в изборите бяха силно затруднени, след като управляващите въведоха ограничение в дъpжaвитe, ĸoитo нe ca члeнĸи нa Eвpoпeйcĸия cъюз (EC) да се oбpaзyвaт дo 20 избиpaтeлни ceĸции извън бългapcĸитe диплoмaтичecĸи и ĸoнcyлcĸитe пpeдcтaвитeлcтвa в cъoтвeтнaтa cтpaнa.

„Зa“ глacyвaxa ГEPБ, „Bъзpaждaнe“, „Имa тaĸъв нapoд“ и шестива от БCΠ, които не поподанаха в листите на партиятя. Мнозинството отхвърли и ветото президента Йотова. Oceм пъти пo-мaлĸo са ceĸциитe в Typция, a във Beлиĸoбpитaния oт 112 ceĸции 92 са закрити.

Как гласуват българските граждани, отрязани от бившите депутати?

Няма напрежение, но има недоволство заради значително по-малкия брой избирателни секции в Турция, съобщи БНТ .

В квартал „Авджълар“, където живеят десетки хиляди български граждани, избирателите идват и от съседните райони Бейликдюзю, Кючюкчекмедже и Буюкчекмедже. Много от тях пътуват над половин час и чакат още толкова, за да упражнят правото си на вот.

Въпреки това изборният ден в Турция започна нормално. Седемте секции в Истанбул и седемте в Бурса са отворени от 7:00 часа. Това са двата града с най-много секции от общо 27 на територията на страната. За сравнение – на изборите през 2024 г. секциите са били 168.

Хората на място посочват като основен проблем високите цени на живота както в България, така и в Турция, и изразяват надежда за стабилно правителство след вота.

Опашките пред секциите се увеличават с напредването на деня, а на място вече има и застъпници на политически партии. Засега те са от две формации, но представители на български партии все още не са пристигнали в секцията в „Авджълар“.

Изборният ден за българите във Великобритания започна с осезаем интерес и опашки пред секциите в Лондон. Още в ранните часове десетки избиратели се събраха пред посолството, като попълват декларации, че не са гласували и няма да гласуват на друго място, съобщава бТВ.

В дипломатическата мисия са разкрити 7 секции, които трябва да поемат основния поток от гласоподаватели. Въпреки ранния старт, натоварването бързо нараства и поставя под напрежение организацията.

По избирателни списъци в секциите към посолството са регистрирани 862 души, като още две секции в Лондон също отчитат сходен брой записани. На място вече работят няколко секции, сред които номер 2, 4 и 6, където се наблюдава засилен поток още от сутринта.

Основният въпрос остава дали всички желаещи ще успеят да упражнят правото си на глас. Ограниченият брой секции, съчетан с промените в Изборния кодекс, поражда опасения, че част от избирателите могат да се откажат. Дългите опашки допълнително увеличават риска от напрежение в по-късните часове на деня.