Как гласуват българите в държавите, които не са членки на Европейския съюз

De Fakto 19.04.2026 Законът

Cлeд промените в Изборния кодекс от 5 февруари т.г. правата на  българските граждани за участие  в изборите бяха силно затруднени, след като  управляващите въведоха ограничение  в дъpжaвитe, ĸoитo нe ca члeнĸи нa Eвpoпeйcĸия cъюз (EC)  да се  oбpaзyвaт дo 20 избиpaтeлни ceĸции извън бългapcĸитe диплoмaтичecĸи и ĸoнcyлcĸитe пpeдcтaвитeлcтвa в cъoтвeтнaтa cтpaнa.

„Зa“ глacyвaxa ГEPБ, „Bъзpaждaнe“, „Имa тaĸъв нapoд“ и шестива от БCΠ, които не поподанаха в листите на партиятя.  Мнозинството  отхвърли и ветото  президента Йотова.  Oceм пъти пo-мaлĸo са  ceĸциитe в Typция, a във Beлиĸoбpитaния oт 112 ceĸции 92 са закрити.

Как гласуват българските граждани, отрязани от бившите  депутати?

Няма напрежение, но има недоволство заради значително по-малкия брой избирателни секции в Турция, съобщи БНТ .

В квартал „Авджълар“, където живеят десетки хиляди български граждани, избирателите идват и от съседните райони Бейликдюзю, Кючюкчекмедже и Буюкчекмедже. Много от тях пътуват над половин час и чакат още толкова, за да упражнят правото си на вот.

Въпреки това изборният ден в Турция започна нормално. Седемте секции в Истанбул и седемте в Бурса са отворени от 7:00 часа. Това са двата града с най-много секции от общо 27 на територията на страната. За сравнение – на изборите през 2024 г. секциите са били 168.

Хората на място посочват като основен проблем високите цени на живота както в България, така и в Турция, и изразяват надежда за стабилно правителство след вота.

Опашките пред секциите се увеличават с напредването на деня, а на място вече има и застъпници на политически партии. Засега те са от две формации, но представители на български партии все още не са пристигнали в секцията в „Авджълар“.

 

Изборният ден за българите във Великобритания започна с осезаем интерес и опашки пред секциите в Лондон. Още в ранните часове десетки избиратели се събраха пред посолството, като попълват декларации, че не са гласували и няма да гласуват на друго място, съобщава бТВ.

В дипломатическата мисия са разкрити 7 секции, които трябва да поемат основния поток от гласоподаватели. Въпреки ранния старт, натоварването бързо нараства и поставя под напрежение организацията.

По избирателни списъци в секциите към посолството са регистрирани 862 души, като още две секции в Лондон също отчитат сходен брой записани. На място вече работят няколко секции, сред които номер 2, 4 и 6, където се наблюдава засилен поток още от сутринта.

Основният въпрос остава дали всички желаещи ще успеят да упражнят правото си на глас. Ограниченият брой секции, съчетан с промените в Изборния кодекс, поражда опасения, че част от избирателите могат да се откажат. Дългите опашки допълнително увеличават риска от напрежение в по-късните часове на деня.

Българските граждани в Съединените щати ще гласуват на общо 24 места, което е сериозно ограничение спрямо предишни избори и пряко следствие от промените в Изборния кодекс, предава БНР.  Четири от секциите са разположени в дипломатическите ни представителства – във Вашингтон, Ню Йорк, Лос Анджелис и Чикаго, а останалите 20 са изнесени. Намаленият брой пунктове концентрира вота и поставя предизвикателства пред избирателите, особено в големи щати със значителни разстояния.

Най-голямо струпване се очаква в района на Чикаго, където е най-многобройната българска общност в страната. Освен в генералното консулство, там са разкрити още четири допълнителни секции. Изнесени пунктове има и в редица други щати – Джорджия, Пенсилвания, Масачузетс, Тексас, Колорадо, Флорида, Невада, Вашингтон, Охайо, Аризона и Северна Каролина, което частично компенсира ограниченията, но не решава напълно проблема с достъпа.

Особено показателна е ситуацията в Калифорния, където въпреки огромната територия и многобройната българска общност, секциите са сведени до минимум. Освен в генералното консулство в Лос Анджелис, гласуване ще има само в Сан Диего и Сан Хосе. Това означава, че за много избиратели участието във вота ще изисква сериозно пътуване.

„Тази година това ще е единствената секция за гласуване в Северна Калифорния. Други години имаше секции в Сан Франциско, Сакраменто и Конкорд. Избирателите ще трябва да пътуват по-дълго, за да гласуват в единствената секция. Имаме 200 подадени заявления за гласуване. Очакваме рекордна избирателна активност в нашата секция заради това, че ще бъде единствена. Ще се гласува на хартия в нашата секция и очакваме нормален изборен ден“, заяви заместник-председателят на секцията в Сънивейл – Сан Хосе Никола Борисов.

Ситуацията в САЩ ясно показва ефекта от законовите ограничения – по-малко секции, по-големи разстояния и концентриран вот, който може да се окаже решаващ за активността на българите зад граница.

В Русия изборни секции са открити в посолството и в българския Център на промишлеността в Москва и в генералното консулство на страната ни в Санкт Петербург.

Пред секцията в посолството се образува опашка, но гласуването върви спокойно и хората търпеливо изчакват реда си, съобщи кореспондентът на БНР в Москва Ангел Григоров.  Около 200 наши сънародници в Русия са подали предварително заявления до Централната избирателна комисия. Останалите желаещи да гласуват попълват на място декларации за гласуване извън страната, за да бъдат включени в списъците на секционните комисии.,

В държавите членки на ЕС  най голям  брой секции са разкрити в Германия – 70, Испания – 67,  Италия – 27, Гърция – 26,  Нидерландия – 24, Франция и  Белгия – 19.

