Георги Кандев: Купувачите на гласове се активират в края на деня, но МВР им е подготвило изненади

Над 180 сигнала са подадени в МВР в рамките на днешния ден за престъпления, свързани с изборното законодателство.

Образувани са 13 досъдебни производства, обяви главният секретар на МВР Георги Кандев:

„Един по-характерен случай. В ранните часове на днешния ден в Областна дирекция-Смолян са образувани две досъдебни производства за това, че лица подготвят крупна сума за купуване на гласове. Извършени са претърсвания и изземвания в един автомобил и три адреса.

Задържани са три лица и е открита сумата от 40 000 евро, предназначена за купуване на гласове.

В тази връзка бих искал да се обърна към всички граждани. С приближаването на края на изборния ден купувачите на гласове се активират, но тук искам да знаят всички, че МВР е подготвило някои изненади и ние няма да позволим това да се случи“ – каза главният секретар на МВР Георги Кандев.