Според „Тренд“ активността към 14 ч. е била 25,9%.
„>Според Първан Симеонов трендът на първия е стремително нагоре, а на втория – надолу, ще има изненада между втория и третия, където се забелязва активиране, допуска той.
Избирателната активност на предсрочните парламентарни избори достигна 38,6 процента към 17:00 часа днес. Данните са от екзитпол на социологическата агенция „Мяра“, съобщиха от Българското национално радио.
Настоящите стойности показват преодоляване на политическата апатия спрямо вота през юни 2024 година, когато към 16:00 часа активността беше 20,44 процента. Според официалните данни на Централната избирателна комисия към 16:00 часа днес най-много граждани са гласували в 23-и МИР в София, а най-малко – в Кърджали.
Изборният ден продължава до 20:00 часа, като при наличие на опашки пред секциите времето може да бъде удължено.