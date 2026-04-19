Първи екзитполове към 20.00 часа: Огромна преднина на Румен Радев, ГЕРБ втори, ППДБ трети, БСП оцелява, но е на ръба

Крум Зарков: Нашата демокрация е жива

„Искаме да изразим нашата благодарност към всички български граждани, които упражниха правото си на глас. Това показа, че нашата демокрация е жива“, заяви лидерът на „БСП – Обединена левица“ Крум Зарков след края на изборния ден. Той и екипът му първи направиха изявление.

Според него в парламента трябва да се събере мнозинство, което да се заеме със сериозните проблеми на обществото.

Зарков благодари на всички, които са гласували за БСП.

„Благодарим на онези социалисти, които не изоставиха своята партия в този момент и на тези, които за първи път гласуваха за нас„, каза той и добави, че кампанията за тези избори е проведена в трудни условия и с ограничен ресурс.

Румен Радев: Надявам се, че с ПП-ДБ ще гледаме в една посока за смяната на ВСС

„Моят първи коментар е – нека да изчакаме официалните резултати, тогава ще говорим пак. Ние очаквахме да бъдем първи и аз ви казах, че моята социология беше пълните зали и площади навсякъде в страната. Беше нормално и закономерно. Очакванията са големи, надеждите са големи…

Зависи на колко хора в чужбина ще се даде възможност да гласуват. Пращат ми хората клипове, има огромни опашки в Лондон, има огромни опашки в Барселона, хората искат да гласуват, чакат 3-4 часа“, заяви в първия си коментар след края на изборния ден лидерът на „Прогресивна България“ Румен Радев, чиято коалиция според предварителните данни се очертава категоричен победител на днешните предсрочни избори.

„И това само може да ме радва, но аз се надявам Външно министерство да даде възможност на всички.

Много партии направиха заявка, че трябва да бъде най-сетне сменен Висшият съдебен съвет. Аз се надявам, че с ПП-ДБ наистина ще гледаме в една посока, когато говорим за смяна на висшия съдебен съвет, ние сме готови на различни варианти, за да има България редовно и стабилно правителство„.