ПП-ДБ: Българите излязоха, гласуваха и оставиха ГЕРБ и ДПС в миналото

De Fakto 19.04.2026 Законът, Избрано Напишете коментар 141 Прегледа

Борисов – Пеевски няма да имат 80 гласа, това означава възможност за смяна на ВСС и главния прокурор. Това беше целта на протестите през декември и ние поехме ангажимента да сме техния инструмент, каза пред журналисти Ивайло Мирчев, съпредседател на „Да, България“, част от коалицията ПП-ДБ.

В този парламент единствената сила, която може да гарантира европейския път на България е ПП-ДБ. Отдаваме заслуженото на вътрешния министър Емил Дечев и главния секретар на МВР Георги Кандев за усилията за честни избори. Предстоят тежки дни и приключваме разрушаване на модела Пеевски – Борисов“, каза Мирчев в първите часове след приключване на изборния ден.

Лидерът на ПП Асен Василев благодари на всички, които са гласували и най-вече на тези, които са подкрепили ПП-ДБ:

Спортсменско е да се поздрави победителя Румен Радев и ние го поздравяваме. Все още битката за честността на вота не е приключила. Има изгонен международен наблюдател от благоевградското Краище. Когато битката приключи и вотът от чужбина е ясен, ще коментираме детайлно.
Най-важното от тази вечер е, че българските граждани излязоха, гласуваха и оставиха ГЕРБ и ДПС в миналото, това, което протестът си беше поставил за цел. Чака ни изключително много работа с всички законопроекти, избор на нов главен прокурор и нов ВСС“.

