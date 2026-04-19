Румен Радев, „ПБ“: Днес всеки може да бъде герой, гласувайте да удавим купения вот в море от свободни гласове

Скъпи сънародници, днес всеки може да бъде ГЕРОЙ!

Броени часове остават до края на вота.

Гласувайте! Днес е денят, в който мнението ви определя собственото ви бъдеще!

Общото ни бъдеще! Не чакайте резултатите!

Бъдете ГЕРОИТЕ, които ги постигат!

„Призовавам всеки български гражданин, всички наши сънародници в чужбина да излязат и да гласуват. Това е единственият начин да удавим купения вот в море от нашите свободни гласове и да си върнем държавата“.

Този призив отправи лидерът на „Прогресивна България“ Румен Радев, след като гласува. Радев използва машина, за да даде гласа си.

„Днес България има историческият шанс да скъса веднъж завинаги с олигархичния модел „Пеевски-Борисов“.

И това е шанс, който не трябва в никакъв случай да пропускаме“, заяви още Радев.

„Не е вариант да ходим пак на избори. Готови сме на сътрудничество с всеки, който приема нашите идеи и споделя програмата ни, но не само на думи, а реално.

Не може да работим с „ДПС-Ново начало“ и с ГЕРБ“, уточни Радев.

На въпрос за отношенията си с Русия той отговори, че трябва да уважаваме историята си и това, че Русия е освободила България.