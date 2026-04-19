Василев, Божанов, Мирчев: За силна България в силна Европа

De Fakto 19.04.2026

Този път имаше страшно много хора в секцията, което ме радва. Искам да насърча и всички други, които още не са гласували, да го направят.  Това заяви председателят на „Продължаваме промяната“ Асен Василев пред журналисти, след като упражни правото си на глас в Хасково.

Имаме уникален шанс да променим България за по-добро. Да живеем по-добре, да имаме по-добри доходи, да имаме по-добри заплати, да имаме по-добри пенсии. България наистина да бъде в сърцето на Европа, където и е мястото, с европейски стандарт на живот и доходи“, каза Василев.

Изключително много ме радва, че трябваше да изчакаме 10-15 минути, за да гласуваме, добави той. „Виждаме, че хората са излезели да гласуват. Надявам се да направят избор за една истинска европейска държава“, каза още председателят на ПП.

Съпредседателят на „Да, България“ Божидар Божанов  заяви: Гласувах за силна България в силна Европа и за това моделът на завладяната държава да бъде най-после демонтиран. За да може българската икономика и бизнес да се развиват и да подобряват благосъстоянието на сънародниците ни.

Съдебната система е това, което слага тавана на развитието на България“, каза той.

Ивайло Мирчев подчерта, че е дал вота си, за да затвърди  България вропейската си посока.

