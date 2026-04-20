Промяната не бива да търпи и ден повече развращаването на правовата държава и главен прокурор над закона и морала

Вчерашните избори имат както своя голям победител – Прогресивна България, така и своите големи губещи – дългогодишните политически продуценти на корупционното статукво в правосъдието.

Как от служебното правителство се справихме с основната си задача – организиране на честен вот, трябва да ни оценят гражданите. И тази оценка изглежда недвусмислена.

Оттук-насетне една от критично важните теми за бъдещето на България е как тази огромна обществена подкрепа и за промяна в правосъдието ще бъде трансформирана в политически действия.

Истинската катастрофа в резултата на партиите, които всячески се стремяха да опазят съдебната система от промяна, показва, че тя се разбира от гражданите като неизбежна.

Вече ще бъде невъзможно за иначе гласовитите говорители на правосъдното статукво да ни убеждават, че това не било в дневния ред на хората. Давайки с гласа си значително мнозинство на политически субекти, ясно заявили се за такава промяна, българските граждани отвъд всякакво съмнение се произнесоха колко важна е тя за тях.

Иска ми се да вярвам, че възстановяването на законността в управлението на прокуратурата ще бъде първата малка стъпка на промяната.

Тази стъпка не би следвало да чака избора на нов състав на Висшия съдебен съвет.

Този избор да се случи бързо е важно, но още по-важно е да се случи качествено, което изключва бързината на цената на всичко – защото трябват гаранции, че ще бъдат избрани почтени професионалисти, които ще следват обществения интерес за независима, а не партийно доминирана съдебна система. Предишното вече видяхме, че не свърши добре за продуциралите го, макар и със закъснение.

Междувременно съдебната система не бива да прекара още дълги месеци с главен прокурор начело на прокуратурата, който е там противно на закона и морала.

Това е дълбоко развращаващо правовата държава състояние, което, за пореден път го казвам, не може да бъде търпяно и ден повече.

На Висшия съдебен съвет и в частност неговата прокурорска колегия през тези два месеца бяха дадени достатъчно шансове да осъзнаят случващото се и че се стремят да опазят неопазимото.

Не го разбраха и не се възползваха да излязат с някаква професионална чест от ситуацията.

Ако продължават да не са в състояние да го сторят, новият парламент може да реши казуса наместо тях с обикновено законодателно действие още в първите си дни.

Ще бъде въпрос единствено на воля.