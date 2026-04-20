Иван Демерджиев, „Прогресивна България“ : Сарафов трябва да бъде отстранен. Незабавно!

Share Facebook

Twitter

LinkedIn

Pinterest

„Категорично Сарафов трябва да бъде отстранен. Незабавно. Аз се чудя защо правосъдният министър пише постове при положение, че на негово подчинение е Главна дирекция „Охрана“ в Министерството на правосъдиеото.

Аз лично бих предприел мерки да огранича достъпа на Сарафов до кабинета, защото той няма никаква легитимация да е в него – срокът му по закон е изтекъл отдавна ( 21 юли 2021 г. б.р.). Това заяви Иван Демерджиев от „Прогресивна България“ по БТВ в предаването „Лице в Лице.

В цялата си първа част програмата на „Прогресивна България“ е посветена на мерки по разграждане на модела „Пеевски-Борисов“ , каза той.

„Две са основните линии, по които този модел може да бъде разграден и две са основните линии, които ние ще спазваме. От едната страна – ограничаване на този модел до финансовия ресурс, който той черпи от обществените пари, от парите на държавата, от парите на гражданите„, коментира той.

„Второто нещо минава през правоохранителните органи, през съдъбната система. Крайно време е вече да има справедливост и хората, които са нарушили закона, хората, които са извършили престъпление, да получат съответните наказания„, допълни Демерджиев.

Ще предприемем действия по попълване на Вишия съдебен съвет с нови членове, с хора с различни професионални и морални качества„, посочи той.

„ Изборният резултат може би изненада някои, но не изненада хората, които следяха внимателно процесите. Вълна имаше, тази вълна се надигна в хода на изборния процес и всъщност не я видяха само някои говорители на определени политически партии или други анализатори, които по една или друга причина изкривено виждаха събитията“.

Това е едно солидно доверие. Доверието е изградено най-вече на база на фигурата на президента Румян Радев, който от 9 години демонстрира, че може да му се има доверие, чее изключително последователен в отстояването на позиция срещу този олигархичен модел, за който говорим и който видя цялата държава как се разви през тези 9 години“, посочи Демерджиев.

„Но това доверие е огромна отговорност, така че ние сме готови да понесем тази отговорност и съзнаваме, че не бива да допуснем да бъдат по някакъв начин излъгани очакванията и надеждите на българските граждани. Знаем тази тежест, отчитаме тази тежест и ще направим всичко възможно този път надеждите и очакванията на българските граждани да се сбъднат“, каза той.

„Хората отдавна искат да се излезе от този омагьосан кръг, те се довериха на „Прогресивна България. Използвам случая да ги уверя, че няма да бъдат подведени и доверието им ще бъде оправдано“, посочи бившият вътрешен министър.