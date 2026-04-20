Наталия Киселова свидетелства по делото срещу Петър Илиев за плагиатство от дисертацията й

Делото за плагиатство срещу Петър Илиев продължава в Софийски градски съд, като днес беше разпитана потърпевшата доц. Наталия Киселова, бивш председател на Нардното събрание, съобщи БТА

Илиев е обвинен, че е плагитатствал десетки страници от дисертацията от 2007 г. на Киселова „Парламентарен контрол“, които ползвал в книгата си „Компетенцията на Народното събрание“, издадена през 2015 г.

Бившият председател на НС отбеляза, че близо 78 страници от книгата на Илиев имат силни сходства с нейната дисертация и цели изречения. По думите й се повтарят цели изречения, дори бележките под линия. Тя посочи, че е разговаряла с Илиев , а той й отговорил, че текстът е хубав и трябва да види бял свят.

Тя посочва, че е била подложена на натиск, заплахи и публично очерняне, след като е решила да свидетелства срещу Илиев, който бе кандидат за министър на правосъдието, на вътрешните работи и дори за премиер при опитите на „Има такъв народ“ да състави правителство през 2021 г.

Започнали нападки от представители на ИТН към нея, а Илиев ѝ отправял заплахи лично и през посредници.

Киселова обяснява, че колегите ѝ в университета също са намерили съответствия в текстовете от нейната дисертация и книгата на Илиев. Въпросът не е бил поставен на катедрен съвет, тъй като ръководните академични фигури са смятали, че трябва да се потули, а те двамата да се разберат помежду си.

Причината е, че по това време е имало случай с асистент, посягал на момчета, по-късно съден за това, и се е сметнало, че още един проблем няма да се отрази добре на имиджа на катедрата. Поради това Киселова се е съгласила да не подава сигнал, съобщава БТА.

През 2021 г. студенти подават вътрешен сигнал, въпросът е разгледан от Етичната комисия, а след нейното становище Петър Илиев напуска катедрата.

Киселова добавя, че преди издаването на книгата на Илиев двамата са били в приятелски и колегиални отношения, тя го познавала от 2005 г., когато е станал асистент. По думите ѝ той не се е допитвал до нея при писането на книгата си.

Пред съда Киселова е направила изненадващо изявление, че от 2024 г. в прокуратурата се води отделно производство срещу неизвестен извършител за плагиатство, но по него е викана на разпит в полицията и е отговаряла на въпроси дали тя е плагиатствала от книгата на Илиев.

Петър Илиев в началото на заседанието каза, че не разбира обвинението и добави, че има противоречия в обвинителния акт. Съдебният състав му каза да конкретизира, за да му бъде разяснено, но той не го направи.

Като защитник на подсъдимия днес е конституиран бившият главен прокурор Иван Гешев, сега е адвокат, който е бил главен прокурор,

Следващото заседание по делото ще бъде в края на май, на което се очаква да бъдат разпитани четирима свидетели.