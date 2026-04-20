Прокуратурата е прекратила 2283 преписки за купуване на гласове, предадени й от разследващи полицаи

От докладвани от разследващи полицаи 3021 преписки прокуратурата е открила достатъчно данни за извършено престъпление само в 599. Останалите 2283 са били прекратени, включително и защото става дума за анонимни сигнали.

Обвинения на десетките задържани от МВР е било повдигнато едва на 16 души.

В Софийската градска прокуратура се работи по 166 преписки, включително изпратени по компетентност от прокуратурите в страната, образувани по сигнали, съдържащи твърдения за извършени престъпления от лица с имунитет – кандидати за депутати.

Образувани са били 6 досъдебни производства, съобщават оттам. Както и че в рамките на предизборната кампания МВР е поискало прилагането на специални разузнавателни средства 127 пъти. В колко случая съдът е казал „да“ и как исканията, придвижени от прокурор, са били мотивирани, от пресъобщението не става ясно.

Работата на прокуратурата срещу престъпленията против политическите права на гражданите продължава, пишат от държавното обивение. При събрани по реда на Наказателно-процесуалния

кодекс достатъчно доказателства прокуратурата незабавно ще предприеме действия за привличане към наказателна отговорност на виновните лица, казват оттам.