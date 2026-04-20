ЦИК при 91,68% обработени протоколи: Радев – 44,691%, разместване между втория и третия

Централната избирателна комисия (ЦИК) публикува на сайта си междинни резултати при обработени 91,68% протоколи на секционните избирателни комисии в районните избирателни комисии. Данните са към 10:00 ч. Резултатите от изборите на 19 април за народни представители за 52-рия парламент показват следното разпределение:

„Прогресивна България“ – 44,691%

ГЕРБ – СДС – 13,398%

„Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ) – 13,21%

„Движение за права и свободи – ДПС“ – 6,233%

„Възраждане“ – 4,354%

Според Изборния кодекс ЦИК трябва да обяви получените гласове и разпределението на мандатите между партиите и коалициите не по-късно от четири дни след изборния ден, а имената на избраните народни представители – не по-късно от седем дни след изборния ден.

В неделя в България се проведоха осмите избори за Народно събрание от 2021 г.

БТА