Андрей Гюров: Въпреки, че хората бяха повече от схемите, 2/3 от разследванията на МВР се удариха в стена от прокурори

De Fakto 21.04.2026 Законът, Избрано Напишете коментар 139 Прегледа

Defakto.bg

Този път хората бяха повече от схемите. С това ще се запомнят тези избори. Това написа във „Фейсбук“ служебният премиер Андрей Гюров.

„Дойдохме с мисията честен вот и нито за миг не отстъпихме, не се “прибрахме”, не казахме “това няма да можем да го направим”. Опитаха да ни уплашат с фалшиви новини, медии бухалки и обвинения по поръчка. Останахме изправени. И българските граждани го усетиха“, допълва той.

„Видя се и в активността на изборите. Видя се и в доверието. 200% повече сигнали означава 200% признание, че правителството направи това, което се очакваше. Потвърдиха го и наблюдателите от ОССЕ и ПАСЕ. Дори партиите го признаха, макар и с половин уста. Да, в България може да има честни избори“, пише Гюров.

„Как обаче да гарантираме, че това не беше изключение? 2/3 от разследванията на МВР се удариха в стена от прокурори. В градската прокуратура резултатът е 72:0. В полза на МВР. 72 души с имунитет – кандидати за парламента – уличени като брокери на вот. 0 със свалени имунитети. Това означава бойкот – и на разследването, и на възможността за възмездие. По-лошо, това означава, че тези търговци с партийно алиби могат да се върнат за следващите избори. А тогава този кабинет няма да го има. Това не отменя направеното. Но показва къде е следващият проблем. И той трябва да бъде решен. Изборите минаха. Време е партиите да спрат да си правят кампания на гърба на служебния премиер и министрите. Пред тях са задачите. От тях се очакват решенията“, посочва служебният премиер в заключение.

