Двама правосъдни министри в задочен спор как да извадят Сарафов от кабинета на главния прокурор

Правото не търпи беззаконие
За да сме юристи, не трябва да забравяме, че правото е изкуство на доброто и справедливото!
Истинският правник не може да търпи беззаконието, особено, когато то се демострира на най-високите нива в съдебната система!
Той не се примирява с такова положение, не се оправдава с чуждото бездействие, а търси начин да прекрати беззаконието и да върне справедливостта!
Като юрист ясно съм показал на постовете, които съм заемал, че имам огромно уважение към закона и никога не съм си позволявал да го прекрачвам, дори воден от добри намерения!
Правото обаче не търпи беззаконието и винаги има механизми, с които да го преодолее! Ако някой не ги познава, проблемът е негов!
Използвам случая да се обърна най-настоятелно към Борислав Сарафов и да го призова да прояви дори минимална доблест и да престане да носи негативи на цялата българска прокуратура, узурпирайки пост, който отдавна не заема!
Всеки ден, в който го прави, нанася непоправими щети по авторитета на съдебната система в страната и руши и без това критично ниското доверие в нея!
Същото се отнася и за действията на част от подопечните му прокурори, насочени срещу висши служители на МВР! В една правова държава, подобни действия са нетърпими!Респектираща е позицията на министър Янкулов, който иска правосъдната система сама, без помощни средства, да прекрати безобразието, което се разиграва осми месец пред очите на всички.
Докато системата обаче се помайва, Сарафов изкара вече „временно“ над три години на поста, не забелязва, че ограничителиня 6 – месечен срок отдавна изтече, а ако системата продължава да бездейства, той може да изкара и пълен мандат като титулярен главен прокурор.
Както каза адв. Ина Лулчева, Сарафов и Прокурската колегия, неокачествимо превърнаха държавата в заложник.
Търпението обаче се изчерпва. Очевидно е, че ако вечният временен и.ф. главен прокурор не си тръгне сам, той няма да се размине с някои помощни средства, пак по закон, които няма да позволят на всеки „удобен на бивши управленци“ да разполага с кабинета на главния прокурор