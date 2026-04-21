Двама правосъдни министри в задочен спор как да извадят Сарафов от кабинета на главния прокурор

De Fakto 21.04.2026 Законът, Избрано Напишете коментар 306 Прегледа

26 феврури т.г. Дoĸaтo ceдeм чaca BCC  дeбaтиpaшe дa cвaли или дa нe e cвaли Бopиcлaв Capaфoв oт пocтa и дa нaзнaчи нoв и.ф. глaвeн пpoĸypop, нa чeтвъpтия eтaж в Cъдeбнaтa пaлaтa ce  cъбpaxa гpaждaни, ĸoитo пoиcĸaxa тoй   дa cи тpъгвa вeднaгa, зaщoтo e нeлeгитимeн.    Te ce oпитaxa дa  нaxлyят в ĸaбинeтa мy, нo oxpaнaтa ги cпpя.
Вечният временен Сарафов,  който продължава да се представя за главен прокурор, след като на 21 юли миналата година 6-месечният му срок изтече,  предизвика задочна полемика между  настоящия служебен правосъден министър Андрей Янкуов и бившият му колега Иван Демерджиев.

Темата пак е  кой може да спре беззаконието от четвъртия етаж на Съдебната палата в София?
 Пред БТВ вчера Иван Демерджиев заяви, че  Capaфoв тpябвa дa бъдe oтcтpaнeн. Heзaбaвнo.  Aз ce чyдя зaщo пpaвocъдният  миниcтъp пишe пocтoвe пpи пoлoжeниe, чe нa нeгoвo  пoдчинeниe e Глaвнa диpeĸция „Oxpaнa“ в Mиниcтepcтвoтo нa пpaвocъдиeoтo.  Aз личнo биx пpeдпpиeл мepĸи дa oгpaничa  дocтъпa нa Capaфoв дo ĸaбинeтa, зaщoтo тoй нямa ниĸaĸвa лeгитимaция дa e в нeгo. Πpaвoмoищятa мy ca oтдaвнa пpeĸpaтeни пo cилaтa нa зaĸoнa,   cpoĸът  мy пo зaĸoн e изтeĸъл oтдaвнa ( 21 юли 2021 г. б.p.).  пo тoзи въпpoc неколкократон сe  пpoизнece  BKC, пpoизнecece  и Koнcтитyциoнинят cъд в мoтивитe cи.
He мoжe в eднa пpaвoвa дъpжaвa eдин чoвeĸ дa yзypпиpa влacт пo тaĸъв нaчин и тoвa дa пpoдължaвa мeceци нapeд, cĸopo щe cтaнe гoдинa, oбoбщи тoй.
Във Фейсбук днес Андрей Янкулов изтъкна:  Казвах го няколко пъти, подробно мотивирано, но ето още веднъж, максимално кратко и ясно:
“ Нищо добро не може да ни чака като общество, ако, тъй като правосъдната система не е в състояние да реши правния проблем със законността на главния ни прокурор, тръгнат да го решават силово онези, които моментно държат монопола върху използването на държавно насилие. 
Който иска да прекрачва тази червена линия, ще има възможността да го направи съвсем скоро“.
По рано министърът обяви, че един арест на  Сарафов е краткотрайно удволствие, ако самата съдебна система не може да реши въпроса за незаконната ситуация.
За краткото време като служебен министър  Янкулов направи няколко опита по реда на закона беззаконието  да бъде прекратено.  Той поиска първо от Пленува на ВСС да определи нов и.ф. Главен прокурор. Отказаха да се занимават и пратиха искането на Прокурорскта колегия.
Тя  отказа да разглежда въпроса, защото министърът  нямал компетенции да иска смяната на  Сарафов с друг прокурор, а и тя го била определила стабилно“  да заема вечно поста на и.ф. функциите.
 Министърът обжалва отказа пред ВАС. Решение  се чака и не се знае когаще го дочакаме.
Междувременно Янкулов внесе в прокурорската колегия предложение за  дисциплинарно уволнение на Сарафов за тежки нарушения в работата му.
Мълчанието на Прокурорската колегия е оглушително,  мълчи и за поисканото производство  срещу Емилия Русинова за воаяжите й с Петьо Петров Еврото.
 По повод днешното становище на министър Янкулов, бившият правосъден министър Иван Демерджиев   задочно защити позицията си:

Правото не търпи беззаконие 

За да сме юристи, не трябва да забравяме, че правото е изкуство на доброто и справедливото!

Истинският правник не може да търпи беззаконието, особено, когато то се демострира на най-високите нива в съдебната система!

Той не се примирява с такова положение, не се оправдава с чуждото бездействие, а търси начин да прекрати беззаконието и да върне справедливостта!

Като юрист ясно съм показал на постовете, които съм заемал, че имам огромно уважение към закона и никога не съм си позволявал да го прекрачвам, дори воден от добри намерения!

Правото обаче не търпи беззаконието и винаги има механизми, с които да го преодолее! Ако някой не ги познава, проблемът е негов!

Използвам случая да се обърна най-настоятелно към Борислав Сарафов и да го призова да прояви дори минимална доблест и да престане да носи негативи на цялата българска прокуратура, узурпирайки пост, който отдавна не заема!

Всеки ден, в който го прави, нанася непоправими щети по авторитета на съдебната система в страната и руши и без това критично ниското доверие в нея!

Същото се отнася и за действията на част от подопечните му прокурори, насочени срещу висши служители на МВР! В една правова държава, подобни действия са нетърпими!

Респектираща е позицията на министър Янкулов, който иска правосъдната система сама, без  помощни средства,  да  прекрати безобразието, което се разиграва осми месец пред очите на  всички.

Докато системата обаче се помайва,  Сарафов изкара вече  „временно“ над три години на поста, не забелязва, че ограничителиня 6 – месечен срок отдавна изтече, а ако системата продължава да бездейства,  той може да изкара и пълен мандат като  титулярен главен прокурор.

Както каза адв. Ина Лулчева,  Сарафов и  Прокурската колегия, неокачествимо превърнаха държавата в заложник.

Търпението обаче се изчерпва. Очевидно е, че ако вечният временен и.ф. главен прокурор не си тръгне   сам, той  няма да се размине с някои помощни средства, пак по закон,  които няма да позволят на всеки  „удобен на бивши управленци“ да разполага с кабинета на главния прокурор

