Двама правосъдни министри в задочен спор как да извадят Сарафов от кабинета на главния прокурор

Мълчанието на Прокурорската колегия е оглушително, мълчи и за поисканото производство срещу Емилия Русинова за воаяжите й с Петьо Петров Еврото.

Министърът обжалва отказа пред ВАС. Решение се чака и не се знае когаще го дочакаме.

За краткото време като служебен министър Янкулов направи няколко опита по реда на закона беззаконието да бъде прекратено. Той поиска първо от Пленува на ВСС да определи нов и.ф. Главен прокурор. Отказаха да се занимават и пратиха искането на Прокурорскта колегия.

По рано министърът обяви, че един арест на Сарафов е краткотрайно удволствие, ако самата съдебна система не може да реши въпроса за незаконната ситуация.

Който иска да прекрачва тази червена линия, ще има възможността да го направи съвсем скоро“.

“ Нищо добро не може да ни чака като общество, ако, тъй като правосъдната система не е в състояние да реши правния проблем със законността на главния ни прокурор, тръгнат да го решават силово онези, които моментно държат монопола върху използването на държавно насилие.

По повод днешното становище на министър Янкулов, бившият правосъден министър Иван Демерджиев задочно защити позицията си:

Правото не търпи беззаконие

За да сме юристи, не трябва да забравяме, че правото е изкуство на доброто и справедливото!

Истинският правник не може да търпи беззаконието, особено, когато то се демострира на най-високите нива в съдебната система!

Той не се примирява с такова положение, не се оправдава с чуждото бездействие, а търси начин да прекрати беззаконието и да върне справедливостта!

Като юрист ясно съм показал на постовете, които съм заемал, че имам огромно уважение към закона и никога не съм си позволявал да го прекрачвам, дори воден от добри намерения!

Правото обаче не търпи беззаконието и винаги има механизми, с които да го преодолее! Ако някой не ги познава, проблемът е негов!

Използвам случая да се обърна най-настоятелно към Борислав Сарафов и да го призова да прояви дори минимална доблест и да престане да носи негативи на цялата българска прокуратура, узурпирайки пост, който отдавна не заема!

Всеки ден, в който го прави, нанася непоправими щети по авторитета на съдебната система в страната и руши и без това критично ниското доверие в нея!

Същото се отнася и за действията на част от подопечните му прокурори, насочени срещу висши служители на МВР! В една правова държава, подобни действия са нетърпими!

Респектираща е позицията на министър Янкулов, който иска правосъдната система сама, без помощни средства, да прекрати безобразието, което се разиграва осми месец пред очите на всички.