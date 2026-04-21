Съдийската колегия отложи за 12 май процедурата за избор на председател на Окръжен съд Пловдив

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет отложи процедурата за избор на председател на Окръжен съд – Пловдив за 12 май 2026 г, реши Съдийската колегия на ВСС след продължило близо 5 -часово заседание.

Сутринта кадровиците започнаха да обсъждат искането на единия от кандидатите – Иван Калибацев, да бъде проведено ново общо събрание на окръжните магистрати, защото има нарушения в процедурата на състоялото се на 23 март.

По Закона за съдебната власт то е трябвало да бъде водено от председателя на съда – в случая Розалия Шейтанова, или от неин заместник. Шейтанова, която се кандидатира за втори мандат, обаче е преценила, че не е редно да води събранието, и това е направено от редови съдия.

След продължителни дискусии членовете на Съдийската колегия решиха да дадат указания за пловдивските магистрати да се съберат отново, за да обсъдят избора на председател.

Междувременно Розалия Шейтанова е депозирала отказ от участие в надпреварата, в който на 23 страници описва, че не желае процедурата да петни доброто име на съда. Част от членовете на Съдийската колегия обаче изтъкнаха, че не е напълно ясно дали тя се оттегля изцяло по своя воля.

В крайна сметка беше решено Розалия Шейтанова да бъде изслушана на следващото заседание на 28 април, ако има желание за това.

На същата дата ще бъдат поканени и съдиите от Пловдив, които имат желание да се изкажат по въпроса и да бъдат чути от ресорната колегия на ВСС.