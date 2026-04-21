Съдебният ветинг: между необходимостта от реформа и конституционните граници

Брокери на влияние в съдебната власт като бившия следовател Петьо Еврото и покойният Мартин Божанов-Нотариуса, Висш съдебен съвет с изтекъл мандат, и.ф. „вечен“ главен прокурор, скандал за съвместно пътуване на висш прокурор с главния герой от „Осемте джуджета“, дела на трупчета, които държат в подчинение и други – прекратени като залог за дъгосрочни постове, въпреки мандати и срокове. Недосегаем за отговорност главен прокурор, прокурорска колегия, която зачита закона, колкото й е удобно , оспорва и не спазва решения на ВКС – примери много за вкопани нрави в съдебната власт, които нямат нищо общо със стандартите за морал, етика и отговорност в съдебната власт довели до загуба на обществено доверие.

В този контекст все по-често чуваме думичката „Ветинг“ – пълната проверка на магистрати в система, засегната от мащабна корупция и некадърност, която цели да постигне пълна професионална епикриза: корумпирани ли са магистратите, свързани ли са с престъпни групи, имат ли политически и икономически зависимости, необяснимо богатство, качество на работата.

На пръв поглед това се прави и у нас. Но само на пръв поглед, защото ако се вгледаме в опита и на страни, извън ЕС, успели реално да прочистят системите си, ще стигнем до извода, че сме просто до под кривата круша.

Ще видим, че в Албания стигнаха дори до главния си прокурор от периода 2012-2017 г. Адриатик Лала, който не издържа съдебната проверка. Беше отстранен в рамките на по-широката реформа, а по-късно – разследван и осъден по отделен случай за корупция.

Значителен успех отбелязва съдебният ветниг в Кения, за който адв. Ивайло Дременджиев разказва по – долу.

Проверяват за професионална компетентност, етичните стандарти и имущественото състояние

Адв. д-р Ивайло Дерменджиев

Идеята за съдебен и магистратски ветинг – цялостна проверка на почтеността и пригодността на магистратите – неизбежно се появява в общества с ниско доверие в съдебната система.

Примери като Кения и Албания показват, че подобни механизми могат да доведат до реално „прочистване“ на системата. Въпросът е дали такъв модел е приложим в България и дали би издържал пред Конституционен съд на Република България.

Добре е да се посочи, че съдебния и магистратски ветинг се ползва със значителен успех в Кения, за разлика от ветинга в администрацията и полицията. Ветинга е на основание изрични текстове в новата конституция на Р Кения от 2010 г. и е следствие на масовото недоверие в съдебната система на републиката.

За статистиката е добре да се отбележи, че кенийската администрация и съдебна система е производна на британската и в тази връзка е с трайни традиции. Въпреки необходимостта от ветинг там, към момента на приемане на новата конституция, доверието в съдебната система на Кения е било значително повече, отколкото е доверието в съдебната система на България към момента.

В началото на ветинг процеса в Кения, доверието в съдебната система е около 30 – 40 % . Към момента, след финализирането на ветинга в Кения е близо 57%. Срещу скромните 20-25 % в България, най-ниско от целият ЕС, където генерално процента е 55.

Кенийският модел представлява класически пример

за извънреден, преходен механизъм.

След конституционната реформа от 2010 г., в контекста на Постизборната криза в Кения (2007–2008), всички съдии, назначени преди нея, бяха подложени на проверка от специален орган – Judges and Magistrates Vetting Board.

Процедурата не беше дисциплинарна в класическия смисъл, а оценка на „пригодност“, включваща анализ на професионалната компетентност, етичните стандарти и имущественото състояние.

Практиката на ветинг борда дава показателни примери. Част от съдиите бяха обявени за „неподходящи“ поради сериозни несъответствия между доходи и имущество – включително случаи, при които магистрати не успяват да обяснят натрупани активи, значително надхвърлящи официалните им възнаграждения.

В други случаи решаващ фактор се оказва качеството на постановените съдебни актове – системни процесуални нарушения или противоречива практика, поставяща под съмнение професионалната компетентност. Има и случаи, при които поведението в съдебната зала – грубо отношение към страни или адвокати – е било използвано като индикатор за липса на необходимите етични стандарти.

Особено показателни са решенията по отношение на по-висши съдебни нива. В отделни случаи съдии от апелативни инстанции са отстранени след констатации за участие в корупционни практики или за зависимости от политически и бизнес кръгове. Това демонстрира, че ветингът в Кения не се ограничава до по-ниските нива на системата, а засяга и нейния „елит“. В същото време, значителен брой магистрати преминават успешно проверката, което допринася за легитимността на процеса.

Съществена особеност на кенийския модел е, че той допуска по-нисък стандарт на доказване и ограничени възможности за обжалване.

Това позволява по-бързо вземане на решения, но поставя въпроси относно гаранциите за защита.

Въпреки това, кенийската съдебна практика приема ветинга като конституционно допустим именно поради неговия извънреден и преходен характер.

Една от основните гаранции за защита е персоналният състав на ветинг борда, колективността на решенията и участието на международни експерти. Обективно може да се каже, че най-успешният председател на борда е г-н Шарад Рао, понастоящем адвокат и международен арбитър.

Фактите са следните: на трите етапа на атестиране, в Кения са отстранени между 10 – 25 процента от съдиите и магистратите, в Албания между 50 – 60 процента, а в България

по реда на дисциплинарните производства процента е близък до статистическата нула.

Подобен подход обаче, трудно би се вписал в българската конституционна рамка. Основният проблем произтича от принципа на несменяемост на съдиите, който допуска освобождаване само при изрично посочени основания. Масовата преоценка на действащи магистрати извън тези основания би означавала заобикаляне на конституционната гаранция за независимост. Допълнително, създаването на извънреден орган извън съдебната система би породило съмнения за политическо влияние, а ограничаването на съдебния контрол върху решенията му би противоречало на утвърдената практика на Конституционния съд.

Опитът на Албания показа, че ветинг е възможен в европейски контекст, но при съществени условия – изрични конституционни изменения, детайлна процедура и засилен международен мониторинг. Без подобна конституционна основа, всеки опит за въвеждане на „твърд“ ветинг в България би бил уязвим и вероятно обявен за противоконституционен.

Преоценката на мaгиcтpaтитe в Aлбaния се извършва от незaвиcимa ĸвaлифиĸaциoннa ĸoмиcия и Cпeциaлнaтa aпeлaтивнa ĸaмapa. Koмиcиятa изпълнявa пъpвoнaчaлнaтa пpeoцeнĸa пo вceĸи cлyчaй и взeмa peшeниятa, дoĸaтo Cпeциaлнaтa aпeлaтивнa ĸaмapa paзглeждa oбжaлвaния cpeщy тeзи peшeния. Дpyг ĸлючoв opгaн e Oбщecтвeният ĸoмиcap в cътpyдничecтвo c мeждyнapoдни нaблюдaтeли. Oбщecтвeният ĸoмиcap и мaгиcтpaтът, пoдлoжeн нa пpoвepĸa, ca лeгитимиpaни дa ocпopят peшeниeтo нa ĸoмиcиятa пpeд aпeлaтивнaтa ĸaмapa. Taĸa, нapeд c ocигypявaнeтo нa пpoзpaчнocт и нeзaвиcимocт нa cъдeбнaтa cиcтeмa, възмoжнocттa зa oбжaлвaнe дeйcтвa ĸaтo ĸлючoв мexaнизъм зa зaщитa нa пpaвaтa и пpoцecyaлнaтa cпpaвeдливocт нa мaгиcтpaтитe в paмĸитe нa пpoвepĸaтa.

Πpoцecът нa пpoвepĸa се прилага cпpямo вcичĸи дeйcтвaщитe cъдии, пpoĸypopи и члeнoвe нa cъдeбни cъвeти, ĸaĸтo и тaĸивa, ĸoитo ca зaeмaли пoдoбни длъжнocти, и мoгaт дa бъдaт пpeнaзнaчeни в cиcтeмaтa.

Зaĸoнoдaтeлcтвoтo пpeдвиждa xипoтeзи, пpи ĸoитo мaгиcтpaтитe мoгaт дa ce oтĸaжaт oт yчacтиe в пpoцeдypaтa пo пpexoднaтa пpoвepĸa, чpeз пoдaвaнe нa ocтaвĸa. В случаите на подаване на оставка пpи ĸoитo cъщecтвyвaт oбocнoвaни cъмнeния зa cepиoзни нapyшeния, пpoцeдypaтa ce пpeĸpaтявa, нo нa мaгиcтpaтa ce нaлaгa зaбpaнa зa зaeмaнe нa pъĸoвoдни или виcши длъжнocти в cъдeбнaтa cиcтeмa зa cpoĸ oт 15 гoдини.

В крайна сметка, съдебният ветинг стои на границата между необходимостта от реформа и защитата на конституционния ред. В български условия той може да бъде легитимен само ако се развива в рамките на Конституцията – или чрез нейното изрично изменение. Всичко останало рискува да подкопае именно онези принципи, които самият ветинг цели да защити.

В заключение – независимо от минусите на подобен подход, новоизбраното политическо мнозинство е призвано да извърши глобалната преценка – дали да продължим пътя на на спираловидно затъване към дъното, или пътя на по радикалните мерки, които биха довели до повишаване доверието в съдебната система от страна на гражданите и най-вече на инвеститорите, без които честно да си кажем, не можем да вървим напред.