СЮБ организира тържествено събрание по случай Деня на Конституцията и професионалния празник на юриста

Share Facebook

Twitter

LinkedIn

Pinterest

Съюзът на юристите в България (СЮБ) ще проведе тържествено събрание по случай Деня на Конституцията и професионалния празник на юриста, съобщиха от организацията.

То ще се състои днес от 16:00 часа на ул. „Пиротска“ № 7, ет. 2, от 16:00 часа. Събитието се организира съвместно с Министерството на правосъдието, Висшия съдебен съвет, Висшия адвокатски съвет, Нотариалната камара на Република България, Камарата на частните съдебни изпълнители, Съюза на съдиите в България, Асоциацията на българските административни съдии, Асоциацията на прокурорите в България и Камарата на следователите.

На тържественото събрание слово ще произнесе Андрей Янкулов, служебен министър на правосъдието. Ще присъстват президентът Илияна Йотова, представители на Народното събрание, министри, конституционни съдии, членовете на ВСС, висши магистрати, научни работници, представители на съсловни неправителствени организации на съдии, прокурори и следователи, видни общественици.

На празничното честване ще бъдат наградени изявени юристи за професионални постижения и активна съюзна дейност. За пореден път ще бъдат връчени наградата „Партньор на годината“ и годишните награди за журналисти, които активно, точно и обективно са отразявали дейността на съдебната власт през изтеклата 2025 година.

След официалната част тържественото честване ще продължи с концерт на Струнния оркестър към Културния дом на СЮБ.

Преди преди седмица президентът, председателят на Народното събрание, служебният премиер, патриархът, магистрати, представители на институции и гости се събраха в музей „Възраждане и Учредително събрание“ във Велико Търново.

Поводът беше официалното откриване на събития по повод 35-ата годишнина на Конституционния съд и тържествено честване на Деня на българската конституция.