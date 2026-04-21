Йотова поздрави Радев за изборното цунами, очаква се следващата седмица да свика НС

Известни депутати остават извън 52-ия парламент

Поздравявам всички български избиратели, които повярваха в гласа си. Повярваха, че са по-силни от купения вот, от схемите, от търговията с влияние и го заявиха категорично в неделя. Това заяви президентът Илияна Йотова пред журналисти в коментар за проведените вчера избори за Народно събрание. Йотова поздрави победителя в парламентарния вот „Прогресивна България“.

Високата избирателна активност се дължи и на активната работа на Министерството на вътрешните работи в борбата с изборните манипулации, каза Йотова. „Хората повярваха, че в България може да се проведат прозрачни и добре организирани избори. Вярвам, че оттук нататък ще говорим за държава, в която законите се спазват“, посочи държавният глава.

Тя изрази надежда прокуратурата да се задейства по представените сигнали от МВР за партии, които купуват гласове. „По време на кампанията разбрахме от държавното обвинение, че когато има достатъчно доказателства, ще повдигнат и обвинение. Ние чакаме“, каза Илияна Йотова.

Президентът посочи, че няма да бави конституционната процедура по връчване на мандати за съставяне на правителство и ще го направи веднага щом се конституира Народното събрание. „Нека да изчакаме официалното обявяване от Централната избирателна комисия на новите 240 народни представители. Възможно е още следващата седмица да се свика първото заседание на Народното събрание“, посочи Йотова. Убедена съм, че правителство ще има още с първия мандат, допълни тя.

Победата на „Прогресивна България“ е категорична.

Резултатите сочат, че за Румен Радев са гласували 44.6% от упражнилите правото си на глас. Това означава, че партията на Радев ще разполага с абсолютно мнозинство в новия парламент, в който влизат общо пет партии.

Втора сила са ГЕРБ, които изпреварват ПП-ДБ с по-малко от процент – 13.4% за ГЕРБ срещу 12.6 на сто за ПП-ДБ. За ГЕРБ това е най-слабият резултат в историята на партията.

На четвърто и пето място са ДПС и „Възраждане“ със съответно 7.1% и 4.3 на сто.

За първи път в историята си БСП изпада от парламента. Под чертата остават още ИТН, МЕЧ и „Величие“.

Днес районните избирателни комисии предават в ЦИК протоколите от изборите за втора проверка на несъответствия.

ИЗВЪН парламента

Йордан Цонев, след 25 години депутати, няма да бъде част от 52-ото Народно събрание. Това личи от окончателните данни на ЦИК при 100% обработени протоколи – ДПС остава без мандати в общо 14 избирателни района.

Сред тях са и ключови области като Варна и Велико Търново, където именно Цонев беше водач на листите.

Извън новия парламент остава и Стефка Костадинова, бивш президент на БОК, която не успява да влезе от Пловдив.

Заради президентското цунами Хамид Хамид и Байрам Байрам също има вероятност да не станат депутати.

Извън парламента остава и доскорошният премиер на България Росен Желязков. Оказва се, че Желязков, който бе водач на листата на ГЕРБ в Благоевград, е изместен с 220 преференции от Стефан Апостолов, син на кмета на Симитли, наречен „сричащият депутат“.