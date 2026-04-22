266 кандидати са допуснати до устен изпит в конкурса за младши следователи в окръжните прокуратури

266 кандидати са допуснати до устен изпит в конкурса за 16 (шестнадесет) длъжности „младши следовател“ в следствените отдели в окръжните прокуратури, който ще се проведе в периода от 4-ти до 9-ти май 2026 г., включително, съобщава ВСС.

Резултатите от писмения изпит и графикът за провеждане на устните изпити са публикувани на интернет страницата в раздел „Важно“, подраздел „Конкурсни процедури“ – „Конкурс за младши съдии, младши прокурори и младши следователи“ – „2026“ – “Младши следователи“.

Публикувани са и решението на казуса по наказателноправни науки, както и отговорите на теста по право на ЕС и в областта на правата на човека. Резултатите от писмения изпит са обявени и на общодостъпно място в сградата на Висшия съдебен съвет (централен вход).

Устният изпит ще се проведе по обявения график в сградата на Националния институт на правосъдието, гр. София, ул. „Екзарх Йосиф“ № 14, зала 18, като влизането ще се осъществява през централния вход на сградата – откъм ул. „Екзарх Йосиф“ № 14. Кандидатите следва да се явят на съответния изпитен ден до 08:15 ч. в сградата на Националния институт на правосъдието. На изпита се допуска използване на нормативни актове. Промяна в графика не се допуска.