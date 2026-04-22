Андрей Гюров: Сарафов?! Това е човекът, който спря разследването срещу 72 брокери на гласове с имунитет

Служебният премиер Андрей Гюров коментира в профила си във Фейсбук оттеглянето на Борислав Сарафов от поста изпълняващ функциите главен прокурор:

„Това е човекът, който спря разследването срещу 72 брокери на гласове с имунитет, човекът, който благослови разследванията срещу мен, главния секретар (на МВР) и трима министри по сигнали на кафявите медии, докато се борехме за честни избори. Сарафов беше известен с обявите с джуджета и контактите с Еврото.

Нашата заслуга е, че не замълчахме по ударите на неговите шпицкоманди, дадохме кураж на смелите хора в Прокуратурата да счупят омертата, да свидетелстват за мрежите от зависимости. Тези показания остават и могат да бъдат използвани, за да се разнищят докрай всички плетки и връзки, които са завързали Прокуратурата и ѝ пречат да работи в полза на обществото„, коментира Андрей Гюров.

Служебният премиер посочи рисковете, които според него все още съществуват:

„Два риска – синдромът „26 секунди“ се пренесе и в Прокурорската колегия, поразяващо бързо и със завидно единодушие свалиха Сарафов. Рискът е новият човек на неговото място да се окаже като стария.

Решението днес изглеждаше добре планирано, добре режисирано и изпълнено като за пред публиката.

Другият риск е политиците да решат, че тази пирова победа е спечелила дългата война за справедливост. Истината е, че нищо не започва и няма да свърши със Сарафов – и новите, и старите политици имат какво да направят по тази критична тема. И трябва да действат – мъдро, но бързо. Не със закани, а със закони. И с почтеност“, казва Гюров.