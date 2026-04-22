Илияна Йотова: След закъснялата оставка на Сарафов, на ход е НС да излъчи авторитетен състав на ВСС от своята квота

Оставката на изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов е необходимата, но само първа стъпка.

Отговорността оттук нататък е на Народното събрание, където с максимален консенсус да се реши въпросът с изтеклия мандат на Висшия съдебен съвет и да бъде избран нов достатъчно авторитетен състав, който да гарантира прозрачността на всички процедури, а това е работа и отговорност на политиците.

Това заяви Илияна Йотова пред журналисти, помолена да коментира подадената от Сарафов оставка.

„Ние, българските граждани, искаме правосъдие, което гарантира справедливост“, подчерта Йотова.

Президентът изрази лично мнение, че доста отдавна е трябвало Борислав Сарафов да се оттегли от поста.

„Трябваше да го направи, след като няма достатъчно аргументи за това оставане, при тези безкрайни дискусии дали е законно, или не е. Когато става въпрос за законност, по-добре беше да се оттегли и да отпуши този процес“, посочи Илияна Йотова.