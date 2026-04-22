Последни новини
Home / Законът / Андрей Янкулов: Законността в управлението на прокуратурата е възстановена

Андрей Янкулов: Законността в управлението на прокуратурата е възстановена

De Fakto 22.04.2026 Законът, Избрано Напишете коментар 209 Прегледа

Defakto.bg

Законността в управлението на прокуратурата е възстановена. Това не е нечия лична победа, спечелена битка или изпълнена кауза –  това коментира служебният правосъден министър Андрей Янкулов след заседанито  на Прокурорската колегия.

Още:

От днес Прокуратурата на Република България има временно изпълняващ функциите главен прокурор, който може да упражнява правомощията си в пълен обем, ще бъде признат от съдилищата и актовете му няма да опорочават конкретни наказателни производства.

Избраната г-жа Ваня Стефанова ще остане на поста за срок само от шест месеца, което вече не подлежи на никакви тълкувания.  Това ще служи като защитен механизъм срещу възможни злоупотреби или опияняване с голямата власт, която дава постът на главния прокурор, особено без да е получен в редовната процедура с всички следващи от нея формални гаранции.

Действията ми като служебен министър на правосъдието през последните два месеца бяха именно в насока постигане на този резултат чрез поставяне на темата в центъра на обществения и професионалния дебат.  По безпрецедентен начин в дискусиите се включиха и прокурори от системата, които направиха пробив в Стената на мълчанието и ясно заявиха несъгласието си с начина на управление на институцията през последните близо три години.

Междувременно във Висшия съдебен съвет се упражняваха в реторически похвати и използване на привидно законови процедури, за да избегнат неизбежното, но по този начин го доведоха до неговия логически абсурд и крайно решение.

Винаги съм казвал, че министърът на правосъдието не може и не би трябвало да може да маха и слага дори временния главен прокурор, а как ще се управлява прокуратурата следва да се определя в независимата съдебна власт, по закон и в резултат на свободно формирана воля.

Проявлението на такава воля ли видяхме днес?

Отговорът на този важен въпрос ще научим през следващите месеци, когато ще се решават промените в съдебната власт. Ако искаме качествено правосъдие, а не поредното прегрупиране, гражданското общество и професионалната общност трябва да бъдат по-ангажирани с процеса.

About De Fakto

Проверете също

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DeFakto.bg
Отговорен редактор: Лилия Христовска
IT: Красимир Цолов
© 2026 Фондация “ДЕ ФАКТО”. Всички права запазени.
Общи условия - правила за ползване