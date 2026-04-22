Реакции: Прокурорската колегия и Сарафов нанесоха тежки щети на имиджа на прокуратурата 

Владимир Николов, бивш председател на АПБ: Оставката е шанс за нормална работа в прокуратурата
„Макар и страшно закъсняла, това е стъпка, която беше необходима за възстановяване върховенството на правото и нормалното функциониране на прокуратурата като конституционен орган“.
Така Владимир Николов, бивш председател на Асоциацията на прокурорите, коментира пред БНР оставката на Борислав Сарафов, който се оттегли от поста на и.ф. главен прокурор.
„Упоритият отказ на Сарафов да се съобрази с Конституцията, да уважи законодателството, да уважи мнението на работещите в системата и да се вслуша в обществения глас и публичната необходимост донесоха изключително тежки щети за имиджа на прокуратурата и съдебната система.
Станахме свидетели на редица казуси след становището на Наказателната колегия на ВКС. Реално беше блокирана възможността за възобновяване на редица дела, по които бяха застрашени права на граждани, беше пряко застрашена справедливостта и беше сложена спирачка пред нормалния ход на наказателния процес. Това е абсурдно и никога не би следвало да се случва в правова държава!
Много важно е да се подчертае и ролята на досегашния състав на Прокурорската колегия на ВСС. За мен част от решенията и обясненията на мнозинството от тази Прокурорска колегия бяха позорни и необясними, дискредитираха този най-висш административен орган в управлението на съдебната система“.
Николов беше от прокурорите, които си позволяваха да критикуват случващото се около Сарафов.
„Не ставаше въпрос за някаква лична война, както медии и кръгове около главния прокурор се опитваха да го изкарат. Това е сблъсък на принципи, два свята. Искане за една нормалност, за една свобода прокурорите да могат да говярт. Надявам се, че повечето колеги са осъзнали, че имаме нужда прокурорите да не са безгласни букви, а хора със смелост“.
Задължително разследване на всичките му престъпления срещу правосъдието.
В цялата съдебна система е абсолютно необходим тотален кадрови реподбор.
Само така ще започне началото на края на прехода. Зле разбраният имунитет роди безнаказаност за корупция. Цели фамилии са навързани като свински черва.
Абсолютна предпоставка за корупция и за затваряне на системата срещу всичко почтено и кадърно.
А бонзите от прокурорската квота във ВСС трябва да отговорят как може да подава оставка от длъжност някой, който по закон вече не е на тази длъжност. Като тях самите.
„Или старото статукво е много уплашено и е било подсказано от самия Висш съдебен съвет, че те все пак ще изпълнят закона и ще сменят Сарафов, или е имало политическа подсказка по линията Пеевски – Борисов, най-вероятно Пеевски, че сега е моментът да се оттегли…
Ако Сарафов се оттегля по политическа поръчка, силно се надявам това да не е политическа договорка между победилата на изборите коалиция „Прогресивна България – хората около Румен Радев, и хората от бившето статукво около Борисов и Пеевски, така че да бъде избран удобен заместник, който да не пипа нито в едната, нито в другата посока и всички да са доволни.
Това няма да е правосъдие.
Надявам се оттук нататък да има много силен контрол върху това как се упражняват правомощията на и.ф. главен прокурор и да няма повече размествания на дела и преписки по личното желание на един прокурор от 1760 в държавата и да настъпи известна децентрализация в прокуратурата, за да могат редовите прокурори, които искат да си вършат работата по закон и убеждение, да получат тази възможност. А които не искат – мястото им не е в тази система.“