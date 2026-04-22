Реакции: Прокурорската колегия и Сарафов нанесоха тежки щети на имиджа на прокуратурата 

Владимир Николов, бивш председател на АПБ: Оставката е шанс за нормална работа в прокуратурата

„Макар и страшно закъсняла, това е стъпка, която беше необходима за възстановяване върховенството на правото и нормалното функциониране на прокуратурата като конституционен орган“.

Така Владимир Николов, бивш председател на Асоциацията на прокурорите, коментира пред БНР оставката на Борислав Сарафов, който се оттегли от поста на и.ф. главен прокурор.

„Упоритият отказ на Сарафов да се съобрази с Конституцията, да уважи законодателството, да уважи мнението на работещите в системата и да се вслуша в обществения глас и публичната необходимост донесоха изключително тежки щети за имиджа на прокуратурата и съдебната система.

Станахме свидетели на редица казуси след становището на Наказателната колегия на ВКС. Реално беше блокирана възможността за възобновяване на редица дела, по които бяха застрашени права на граждани, беше пряко застрашена справедливостта и беше сложена спирачка пред нормалния ход на наказателния процес. Това е абсурдно и никога не би следвало да се случва в правова държава!

Много важно е да се подчертае и ролята на досегашния състав на Прокурорската колегия на ВСС. За мен част от решенията и обясненията на мнозинството от тази Прокурорска колегия бяха позорни и необясними, дискредитираха този най-висш административен орган в управлението на съдебната система“.

Николов беше от прокурорите, които си позволяваха да критикуват случващото се около Сарафов.

„Не ставаше въпрос за някаква лична война, както медии и кръгове около главния прокурор се опитваха да го изкарат. Това е сблъсък на принципи, два свята. Искане за една нормалност, за една свобода прокурорите да могат да говярт. Надявам се, че повечето колеги са осъзнали, че имаме нужда прокурорите да не са безгласни букви, а хора със смелост“.