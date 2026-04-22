Сарафов депозира оставка и съгласие (!) пред прокурорската колегия да бъде оттеглен като и. ф. главен прокурор

Прокурорската колегия на ВСС определи Ваня Стефанова, замстничка на Сарафов, за и.ф. главен прокурор Може ла да подадеш оставка от позиция, която по закон отдавна не заемаш?

Борислав Сарафов се отказва да бъде изпълняващ функциите главен прокурор. Оставката му е депозирана в Прокуроската колеигя на ВСС.

Изявлението с отказа да продължи да изпълнява функциите на гл. прокурор ще бъде разгледано на заседание на прокурорската колегия, което е обявено за 11 часа.

В мотивите за оставката си Сарафов пише:

„…днес пред Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет оттеглих съгласието си за заемане на длъжността изпълняващ функциите главен прокурор на Република България…

Решението си взех още преди време, след внимателна преценка на всички правни и институционални последици. Отложих неговото оповестяване, за да не допусна допълнителна дестабилизация на Прокуратурата на Република България в условията на продължителна и тежка политическа криза, която, надявам се, както и мнозинството от българските граждани демонстрираха, този път е намерила своето успешно разрешение“, казва той.

„За мен остава ангажиментът да продължа да служа на съдебната власт и на българските граждани в рамките на закона и професионалния си дълг“ завършва Сарафов. С оттеглянето си като изпълняващ функциите главен прокурор, той може да се върне като директор на Националната следствена служба (мандатът му там изтича през ноември 2027 г.), който е и зам.-главен прокурор.

Колегията прие за сведение писмото на Борислав Сарафов, с което оттегля съгласието си да изпълнява функциите главен прокурор.

Възстановява се законността в прокуратурата. Така служебният министър на правосъдието Андрей Янкулов коментира депозираната оставка на и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов.

„От първия ден като министър централен въпрос за мен е възстановяването на законността при управлението на Прокуратурата, нарушена с продължаващото пребиваване на Сарафов на поста. Освен това поставих темата в центъра на обществения дебат. Хора отвътре също го направиха – за първи път. Всички тези обстоятелства доведоха дотук – поне да имаме легитимен временен главен прокурор за шест месеца, който ще се ползва с всички правомощия, от които Сарафов беше лишен, тъй като законът го каза”, заяви той.

По-късно Прокурорската колегия на ВСС определи Ваня Стефанова за изпълняващ функциите главен прокурор на мястото на Борислав Сарафов.

Решението беше взето единодушно и без дебат, след като тя даде съгласие. На постатя ще бъде следващите шест месеца.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок.

До момента Стефанова изпълняваше длъжността зам. – главен прокурор. На поста бе назначена по предложение на Сарафов.

Стефанова бе избрана заради по дългия си административен стаж в сравнение с другата заместничка на Сарафов – Магдалена Лазарова.

Малко преди писмото за оставката на Сарафов да бъде огласено бившият правосъден и вътрешен министър Иван Демерджиев, една от ключовите фигури в „Прогресивна България“, спечелила пълно парламентарно мнозинство, даде ултиматом на Сарафов, че „днес е последният му шанс за оставка“.

Един от съществените въпроси по случая с оставката на Сарафов е

може ла да подадеш оставка от позиция, която по закон не можеш да заемаш?!

Сарафов дава съгласие да бъде оттеглен от поста, след като срокът да го заема изтече още на 21 юли 2025 г. Междувременно ВКС го обяви за нелегитимен на поста след този срок, а КС установи, че ограничителния 6 – месечен срок не е противоконституционен.

Предстоящо е ВКС да излезе с тълкувателно решение за легитимността на Сарафов като и. ф. главен прокурор, от което се очаква да направим изводи, че е заемал незаконно поста близо 10 месеца след изтеклия законов срок.

Т.нар. обмислено „преди време“ решение идва след съкрушителната политическа победа на партията на Радев над ГЕРБ и ДПС на изборите за 52- ро НС.

Това е още един нюанс към „безусловната“ политическа независимост на т.нар. и.ф. главен прокурор Сарафов, който беше фаворит на победените политически партии, чиито лидери го подкрепяха да стои върха на ПРБ въпреки масовите откази на съдилищата да го приемат за легитимен ръководител след 21 юли 2025 г.

Въпросът за бъдещето на Борислав Сарафов,

което вероятно вече е договорено, ще бъде грешка да бъде решавано от настоящата Прокурорска колегия.

Неговият интегритет е подходящо да бъде обсъден от нов ВСС, чиито членове не са били обвързани с брокерите на влияние в съдебната власт от първия ред на приключилия 51-ви парламент.

Писмото на Сарафов: Бях обект на целенасочена компроматна кампания Уважаеми прокурори, следователи и съдебни служители,

Обръщам се към Вас, за да Ви информирам, че днес пред Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет оттеглих съгласието си за заемане на длъжността изпълняващ функциите главен прокурор на Република България.

След по-малко от два месеца се навършват три години от възлагането да изпълнявам функциите на административен ръководител на Прокуратурата на Република България. През юни 2023 г. поех тази отговорност в изключително усложнена институционална и обществено-политическа среда, белязана от напрежение, ерозия на общественото доверие и опити за въвличане на прокуратурата в процеси извън нейните конституционни функции.

С ясното съзнание за ролята на прокуратурата като гарант за законността и обществения ред положих последователни усилия за институционална стабилизация, професионална консолидация и възстановяване на доверието в дейността ни. С Вашата подкрепа тези усилия дадоха резултат и днес прокуратурата е в по-устойчиво и професионално състояние. Израз на това е високата оценка и уважението, с която институцията се ползва от страна на международните партньори.

Решението си взех още преди време, след внимателна преценка на всички правни и институционални последици. Отложих неговото оповестяване, за да не допусна допълнителна дестабилизация на Прокуратурата на Република България в условията на продължителна и тежка политическа криза, която, надявам се, както и мнозинството от българските граждани демонстрираха, този път е намерила своето успешно разрешение.

За съжаление, през изминалите месеци прокуратурата продължи да бъде подлагана на неоснователен и неправомерен натиск. Наред с това станах обект на целенасочена, очерняща и компроматна кампания. Въпреки това поставих над всичко интереса на институцията, на която съм посветил повече от три десетилетия от професионалния си път, и поех отговорността да продължа изпълнението на функциите си.

Считам, че към настоящия момент са налице предпоставки за нов етап в развитието на прокуратурата – етап, основан на устойчивост и предвидимост.

Искрено се надявам в кратки срокове да се пристъпи към реализиране на дълго отлаганите решения и избори в съдебната власт при спазване на принципите на прозрачност, законност и държавническа отговорност и при безусловно гарантиране независимостта на българските магистрати, които са най-големите поддръжници на реализирането на съдебна реформа, в която водещи ще са професионалните критерии и изпълнението на обществените очаквания за утвърждаване на върховенството на правото и постигането на справедливост.