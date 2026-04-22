ВСС: На 25 април ще се проведе писмен изпит в конкурса за младши прокурори в районните прокуратури

На 25 април 2026 г. (събота) писменият изпит по обявения конкурс за младши прокурори в районните прокуратури ще се проведе в Техническия универстиет – София, съобщи ВСС.

От 7:30 часа ще бъде възможен достъпът на кандидатите до учебни зали – 1151, 1152, 1153 и 1154, според публикуваното разпределение , а до 08:45 часа те трябва да са заели местата си, се казва в съобщението.

Регистрирането на участниците ще се осъществява по азбучен ред (собствено име).

В съобщението се казва още, че не е разрешено ползването на съдебни и тълкувателни решения или друга съдебна практика, а кандидати следва да носят НОРМАТИВНИ АКТОВЕ БЕЗ ПРИЛОЖЕНИЯ или при наличие на такава практика тя следва да бъде ограничена от самия кандидат по начин, непозволяващ ползването.

