Новият и.ф. главен прокурор e изпитан кадър още от аферата „Костинброд“

Може да се създаде чрез закон ад хок съдебен орган – комисия от двете колегии на ВКС, за да извърши радикален реподбор по върховете на съдебната система в рамките на година.

Задължително компрометираните магистрати трябва да бъдат отстранени – прочистване на системата от престъпниците. Това каза адвокат Михаил Екимджиев в в предаването „Здравей, България“ по повод оставката на Борислав Сарафов.

Адвокатът смята, че ВКС е „единственият относително незавладян анклав“ в съдебната система.

„Парламентът излъчва само част от ВСС, затова е възможно в Прокурорската и Съдийската колегии определени хора да бламират чрез бавене и обжалване с месеци и години процеса на излъчване на техните квоти. Радикалните политики се правят в първите месеци след изборите, когато има голяма подкрепа“, добави той.

По думите на адвоката трябва да се започне от „въшките“ във ВСС (по определeние на члена на ВСС Йордан Стоев с Гешев в последните му дни като главен прокурор).

Тези хора нямат място обратно в съдебната система. След това трябва да се „мине“ през председателите на всички съдилища и прокуратури.

На тест за лоялност трябва да се подложат и всички магистрати, които протичат в делата „Осемте джуджета“ и „Нотариуса“.

На въпрос на „Сега“ дали такъв закон няма да противоречи на Конституцията, Екимджиев казва, че защитава ценности. Сега ситуацията е извънредна – „системата трябва да бъде прочистена от бандитите. Правосъдието не може да се осъществява от престъпници“.

Екимджиев описа новия и.ф. главен прокурор като изпитан кадър – още от аферата „Костинброд“.

„Ваня Стефанова беше назначена за заместник главен прокурор, когато се разбра, че мандатът на Сарафов не трябва да продължи след 21 юли 2025 година. По бързината и решителността на действията на новото мнозинство ще си проличи дали ще се изчисти съдебната власт.

Най-голямата им грешка ще е да се забатачат в процедури и уговорки. Иначе Сарафов може да векува начело на Следствието, а неговата „ортачка“ да бъде и.ф. главен прокурор“, заяви адвокатът.

Според него оттеглянето точно в този момент на Борислав Сарафов изглежда като опит за договорка с новата власт.

„ГЕРБ реши да влезе в нова роля и да се реинкарнира в антикорупционна партия, а емблемата на мафията в прокуратурата вече не е удобна. Сега го оттеглят по същия начин, по който го монтираха преди около 3 години на мястото на Гешев, когато го пуснаха по пързалката. Преди 2 дни Бойко Борисов заяви, че ГЕРБ се връща към своя антикорупционен профил, а всъщност той е прокорупционен. Ще ми се да избягам от предположението, че когато Иван Демерджиев – силният на деня, даде ултиматум, е било израз на пазарлък, който върви между Радев и Борисов“.

По думите му в съдебната система има мафиотски триади, редени десетилетия наред с цел контрол на институциите. „Вместо да търсиш хора, които да доказват лоялността, имаш „въшки, които вече са я доказали“, обобщи Екимджиев.

Той смята, че трябва и да се удължи давността за дисциплинарни наказания.