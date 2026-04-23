Архитектура на почтеността: Защо съдебният ветинг е възможен в България            

Share Facebook

Twitter

LinkedIn

Pinterest

Въведение: Отвъд конституционния скептицизъм

Адв. Емилия Недева, адв. Снежана Стефанова

В дебата за реформа на правосъдната система у нас често се прокарва тезата, че дълбокото прочистване на магистратурата, известно като „ветинг“, е невъзможно без свикване на Велико народно събрание или радикални промени в основния закон. Скорошна публикация отново постави конституционните граници като непреодолима бариера пред възстановяването на общественото доверие в правосъдието.

Настоящата статия предлага алтернативен прочит: реподборът на магистратите в България е напълно приложим и легитимен чрез преосмисляне и надграждане на съществуващата процедура по атестиране, без да се засяга „ядрото“ на конституционната рамка.

Какво е ветинг и защо е необходим?

За да се разбере защо ветингът е приложим в България, е необходимо първо да се дефинира неговата същност и да се разграничи от редовните механизми за отчетност и проверка. Авторите на тази статия считат, че най-близко по значение до понятието ветинг в българския език стоят думите проверка, обследване, докато често употребяваната дума „реподбор“ не е съвсем точен синоним, но е близка по значение на английското vetting. Според международните стандарти, установени от Венецианската комисия и Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ), ветингът представлява задълбочена проверка и оценка на интегритета, професионалните качества и биографията на едно лице, когато то е кандидат за висок пост, най често съдия, прокурор или служител в системата на националната сигурност. Ветингът не е просто административна проверка, а инструмент на конституционната политика. Съществува ясно разграничение между редовната отчетност и проверка и извънредната проверка, позната като ветинг. Докато първата е постоянен институционален механизъм, насочен към индивидуални магистрати през периоди от време или при конкретен повод,

ветингът е извънредна, временна и еднократна мярка, обхващаща големи групи или всички магистрати в системата.

При редовната отчетност фокусът е върху миналото поведение и евентуалните конкретни нарушения, като доказателствената тежест лежи изцяло върху обвиняващата страна.

За разлика от това, ветингът се фокусира върху рисковете за почтеността и системните зависимости, като често доказателствената тежест е споделена, особено по отношение на произхода на активите. Правната последица при редовните производства е дисциплинарно наказание или уволнение, докато при ветинга се стига до окончателно прекратяване на мандата или дългосрочна забрана за заемане на публична длъжност. Ветингът се прилага като ultima ratio (последно средство), когато съществуващите механизми като дисциплинарни производства и периодични атестации са доказано неспособни да се справят със системната корупция.

ЕСПЧ, в своето знаково решение по делото Xhoxhaj срещу Албания (2021), потвърди, че прочистването на корумпирана съдебна система е легитимна цел, която оправдава временното ограничаване на определени аспекти на съдебната независимост. Ако магистратът не може да докаже произхода на средства за имущество, което значително надвишава законните му доходи, това се счита за достатъчно основание за негативна оценка и уволнение. Държавата може да наложи дългогодишна забрана (в случая 15 години) за заемане на висши публични длъжности на магистрат, който е подал оставка, за да избегне ветинга. ЕСПЧ приема това за допустимо, тъй като Конвенцията не гарантира право на достъп до конкретни висши длъжности (Bala срещу Албания). ЕСПЧ заключава, че в държави с критично ниски нива на обществено доверие в начина на осъществяване на правосъдието, ветингът е пропорционална мярка, стига да се основава на ясни законодателни актове и да гарантира правото на справедлив процес.

Албанският опит: Радикалният модел

Албания предоставя най-мащабния пример за съдебен ветинг в Европа, започнал през 2016 г. като условие за интеграция в Европейския съюз. Процесът обхвана всички 800 съдии и прокурори, като доведе до отстраняването на над 50% от тях поради липса на почтеност, необяснимо богатство или професионална некомпетентност. Албанският модел се гради върху три основни критерия за преоценка, които са релевантни и за българската реалност.

Първият е проверката на активите, при която магистратите и техните семейства трябва да докажат законния произход на своите доходи и собственост, като несъответствия над определен праг водят до автоматично отстраняване.

Вторият стълб е проверката на миналото и интегритета, изследваща връзки с организираната престъпност чрез доклади от службите, които обаче подлежат на независима верификация.

Третият стълб е професионалната компетентност, оценяваща правните умения, качеството на мотивите и етиката в залата. Важен елемент е „сделката при ветинг“, която позволява на магистрата да напусне системата доброволно, за да избегне публична проверка, но срещу 15-годишна забрана за заемане на висши публични длъжности. Реформата в Албания създаде паралелна институционална структура, включваща Независима квалификационна комисия (IQC) и Специализирана апелативна камара (SAC). Ключов елемент за легитимността на процеса бе Международната мониторингова операция (IMO), ръководена от Европейската комисия.

Българският път: Ветинг през атестиране

България не се нуждае от нова Конституция или изменение в действащата Конституция, за да проведе проверка и реподбор в магистратурата.

Текстът на чл. 129, ал. 3 от Конституцията вече съдържа необходимата конституционна основа, като гласи, че съдиите, прокурорите и следователите стават несменяеми само след петгодишен стаж и след атестиране по решение на съответната колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС). В текста се предвиждат изрични основания за освобождаване на вече несменяеми магистрати, включително тежко нарушение или системно неизпълнение на служебните задължения, както и действия, които накърняват престижа на съдебната власт. В момента текстовете в Закона за съдебната власт (ЗСВ) интерпретират конституционните основания в контекста на дисциплинарни нарушения, но ветингът изисква по-широко тълкуване. Ако един магистрат притежава активи, които многократно надвишават законните му доходи, или поддържа контакти с криминални структури, това представлява действие, което обективно накърнява престижа на съдебната власт, независимо дали е извършено престъпление или конкретно дисциплинарно нарушение. Конституционният скептицизъм, според който ветингът е невъзможен без Велико народно събрание (ВНС) , игнорира факта, че несменяемостта не е абсолютен имунитет срещу проверка на почтеността.

Методология на финансовото разследване в рамките на ветинг

Ефективният ветинг изисква преминаване от формална проверка на имотни декларации към дълбоко финансово разследване чрез индиректни методи за установяване на несъответствие между стандарта на живот и доходите. Редът, предвиден в ЗСВ от 2016 година относно рутинната проверка за почтеност и конфликт на интереси и за установяване на действия, които накърняват престижа на съдебната власт, считаме мъртвороден и приложим при определени, ограничен брой хипотези, които са напълно недостатъчни за цялостна ефективна проверка.

Един от възможните задълбочени методи е анализът на нетната стойност, който изчислява разликата между активите и пасивите в началото и в края на определен период. Формулата изисква нетната стойност да се изчисли като от активите се извадят пасивите като увеличението на нетната стойност, съчетано с личните разходи за живот, не трябва да надвишава известните законни източници на доходи.

Друг приложим метод е този на общите разходи, който се фокусира върху сумите, похарчени от магистрата за определен период, включително за луксозни стоки, пътувания и образование. Също така се анализират банковите депозити и дейността по банкови сейфове, като се проследяват необичайни парични потоци по сметки на свързани лица като съпрузи, деца и др. Използването на тези методи в рамките на атестирането означава, че магистратът носи тежестта да докаже законния произход на активите си при установено значително разминаване. Това не нарушава презумпцията за невиновност, тъй като не става дума за наказателна санкция, а за преценка на годността за заемане на публична длъжност. Аналог на подобни процедури са провежданите от НАП ревизии на физически лица. Към такива ревизии в последните години прокуратурата системно прибягва по наказателни производства, разпореждайки данъчни ревизии не само на обвиняеми лица, но и на членове на техните семейства. Друг аналог са проверките на КОНПИ за източници на доходи, прилагани в случаите на гражданска конфискация.

За целите на съдебния ветинг и антикорупционните разследвания вече са налични и се използват специализирани аналитични софтуери, които позволяват дълбока проверка на финансовото състояние и интегритета на магистратите. Тези инструменти преминават отвъд простото събиране на декларации и позволяват автоматизирано разкриване на несъответствия и скрити зависимости.

Предложен модел за България: Хибридна архитектура на почтеността

За да бъде ветингът успешен и конституционно издържан, България трябва да възприеме модел, който не заобикаля ВСС, а го принуждава да функционира според конституционните му задължения. Възможно е създаването на временна ad hoc комисия по почтеността към ВСС, която да извърши аналитичната част от ветинга, без да изземва функциите на съвета, а подготвяйки доклади за атестациите.

Съставът на комисията следва да включва лица с безспорен авторитет, част от тях избрани пряко от колегите си, представители на академичната общност и международен експертен панел по модела на Албания и Молдова, който да гарантира пълна независимост и обективност. Основните задачи на този орган ще бъдат краткосрочно проучване на роднинските връзки и „съдебните династии“, изготвяне на профили за интегритет чрез интегриране на данни от НАП и ДАНС, както и провеждане на специализирани тестове за почтеност, базирани на методологията за допуск до класифицирана информация.

Всяко „прочистване“ трябва да се извършва при стриктно спазване на процесуалните права. Ветингът е административен процес, което позволява по-голяма гъвкавост по отношение на стандартите за доказаност в сравнение с наказателното преследване. Атестационните органи трябва да имат правомощия за разкриване на банкова тайна, анализ на дигитални следи в социалните мрежи за демонстриране на стандарт на живот и субсидиарно използване на информация от специални разузнавателни средства и/или трафични данни. Ключова роля могат да изиграят и „свидетелите на почтеността“, като държавата трябва да осигури механизми за тяхната защита от институционално отмъщение.

Необходими законодателни изменения (ЗСВ и подзаконови актове)

За да функционира един такъв модел са необходими изменения в Закона за съдебната власт. На първо място е промяната на чл. 165 от ЗСВ чрез включване на изричното конституционно основание „действия, накърняващи престижа на съдебната власт“ като самостоятелно основание за освобождаване на магистрати, придобили несменяемост. Трябва да се въведат и нови критерии за атестиране, включващи оценка на актове, довели до осъдителни решения срещу България в ЕСПЧ или по ЗОДОВ. Процедурата трябва да бъде публична и да позволява на участници в процеса, например адвокати, да подават информация в хода на атестирането, придружена със съответни актове или други доказателства, а магистрат, получил най-ниска атестационна оценка, не трябва да придобива несменяемост или след придобита несменяемост да бъде освобождаван. Българската съдебна система няма нужда от магистрати едва покриващи изискванията за професионализъм и интегритет Опасенията от създаване на извънредни органи се разсейват чрез модела на ad hoc комисията като помощен, а не решаващ орган към легитимния ВСС. И накрая, правото на защита на засегнатите лица не се ограничава, тъй като моделът на проверка и реподбор следва да предвижда съдебно обжалване пред Върховния административен съд в съответствие с практиката на Конституционния съд.

Заключение

Ветингът е пропорционален отговор на системна криза, каквато е кризата с правосъдието у нас. Когато редовните механизми са зациклили и органите, призвани да ги провеждат са пленени, държавата е длъжна да приложи временни оздравителни мерки за контрол, за да отстои принципа на правовата държава, закрепен в чл.4 от Конституцията.

Да се извърши реподбор сред магистратите у нас не означава да се наруши конституционният ред, а просто съществуващият такъв да бъде интелигентно, но решително приложен. Това е възможно и без да се попада в капана на Велико народно събрание – достатъчно е да има политически консенсус и приемане на Национална стратегия за ветинг, основана на действащите конституционни норми. Една пътна карта в тази насока включва приемане на законодателен пакет за изменение на ЗСВ, привличане на международна експертиза за мониторинг и сформиране на ad hoc комисията. Самите проверки е естествено да започнат отгоре надолу, обхващайки първо членовете на ВСС, ИВСС, ВКС и ВАС, Върховна прокуратура.

Време е България да изгради своя архитектура на почтеността сред магистратите, за да не търпят честните и професионални съдии и прокурори клеймото, поставено от гнилите ябълки в системата, а гражданите да заживеят с усещането, че техните проблеми се решават по закон, по съвест и справедливо.