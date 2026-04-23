Банката не може да събира лихви върху суми, предназначени за разходи, свързани с този кредит

Банка не може да събира лихви върху суми, предназначени за заплащане на свързани с този кредит разходи – това реши Съдът на ЕС по дело C-744/24 | , съобщи прессулжабта на съда.

В Полша потребител сключва с банка договор за потребителски кредит. Част от заетата сума е

предназначена за заплащане на кредитна застраховка, наречена „доброволна“. Лихвеният процент е начислен не само върху сумата, предоставена по договора за кредит, но и върху застрахователната премия.

Пред национален съд потребителят е поикал кредитът да бъде погасен без лихвите и без другите разходи, тъй като банката начислила лихви върху сума, включваща, освен сумата на усвоения кредит, и разхода за застраховката.

Националният съд се обръща към Съда със запитване дали тази практика на банката съответства на

Директивата относно договорите за потребителски кредити1.

Съдът дава отрицателен отговор.

Той припомня2, че понятията „общ размер на кредита“ и „общи разходи по кредита за потребителя“ по смисъла на тази директива3 взаимно се изключват и че поради това „общият размер на

кредита“ не може да включва никоя от сумите, предназначени за изпълнение на ангажиментите,

договорени по съответния кредит, като например разходите за застраховка и всякакви други видове

разходи, които потребителят следва да заплати.

От друга страна, Съдът припомня, че „лихвеният процент“, на който е дадено определение в Директивата4, означава лихвеният процент, прилаган към сумата на усвоения кредит, а последната

съответства на общия размер на кредита.

Следователно, тъй като лихвеният процент се прилага за всички суми, предоставени на потребителя, изключени се оказват тези, които заемодателят използва за покриване на свързаните със съответния кредит разходи и които реално не се изплащат на потребителя. Поради това банката не може да начислява върху тези суми лихвен процент по съответния договор.

Невключването на тези разходи в общия размер на кредита не означава, че те не могат да бъдат

отчитани при заемодателите, например, чрез пропорционално по-голям лихвен процент. Такова

разрешение преследва двойната цел на Директивата.

От една страна, тя улеснява появата на добре функциониращ вътрешен пазар на потребителския кредит. От друга страна, прозрачността на този пазар, благодарение на предоставянето на адекватна информация, по-специално за годишния процент на разходите (ГПР) в целия Европейски съюз, ще позволи на потребителите да сравняват по-лесно офертите за отпускане на кредит.

1 Директива 2008/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2008 година относно договорите за потребителски кредити.

2 Вж. решение на Съда от 21 април 2016 г., Radlinger и Radlignerová, C-377/14 (вж. също прессъобщение № 43/16).

3 Член 3, букви ж) и л) от Директивата.

4 Член 3, буква й) от Директивата.