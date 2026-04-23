Информацията по делата за Нотариуса и Пепи Еврото да се използва от НС за „прочистване“ на системата

Адвокат Адела Качаунова е представила анализ за специалните разузнавателни средства, използвани спрямо магистрати – това включва не само подслушване, но и проникване в жилища, проследяване, тайно наблюдение. Издадени са 251 разрешения за прилагане на такива способи. Единствената легитимна цел на подобни действия е за наказателни преследвания, но такива няма според предоставената информация. Тя е била предадена в ДАНС.

Това каза съдия Владислава Цариградска, член на Управителния съвет на Съюза на съдиите и съдия в Окръжен съд – Плевен, в студиото на „Здравей, България”.

„Частните „банки“ с информация ги видяхме на час по лъжичка. По този начин пратиха предупреждение на всички, които са посещавали ВИП сепарето на Петьо Еврото, освен Теодора Георгиева”, каза още Цариградска.

Тя обясни, че на база на данните, ползвани от Качаунова, изглежда, че в магистратурата има 1500 пъти по-криминогенна среда, отколкото в общата популация.

„Ако сравним броят на магистратите и използваните спрямо тях СРС-та и тези, които се отнасят за всички останали граждани, излиза, че в магистратурата престъпността е 1500 пъти по-висока”, категорична беше Цариградска.

„Единственият съдия, който от 2017 г. до 2022 г. е издавал разрешения за СРС-та спрямо магистрати, е Георгш Ушев. Той беше председател на Апелативния специализиран наказателен съд. На база на справка, предоставена от зам.-председателя на Апелативния съд на комисията във Висшия съдебен съвет, е видно, че масово контролът е по оперативни разработки на службите – ДАНС, ГДБОП и Комисията за противодействие на корупцията. Службите са контролирали магистрати, включително и съдийски кабинети”, заяви още тя.

„Оттеглянето на Борислав Сарафов беше пример за това колко е независима съдебната власт, как един призив във Facebook публикация на политическо лице, с остър и категоричен тон, доведе до тотален обрат от страна на и.д. главен прокурор“, каза още съдията.

Цариградска цитира прокурорска проверка, в която пише, че „Радослав Димов и съпругата му Божидара Ганева също са посещавали „Осемте джуджета“, Невена Зартова няколко пъти се е виждала с Петьо Еврото в сепарето на заведението. Там е ходил и Иван Гешев“. И допълни, че в документа пише още, че „Гешев посещавал „Осемте джуджета“ късно вечер, когато нямало клиенти, и влизал в сепарето на Петьо Еврото. Срещите били свързани със забавления. Петьо Петров си записвал на лист компрометираща информация за Гешев“. Съдията каза още, че постановлението за прекратяване на досъдебното производство е дълго 50 и няколко страници.

„Два месеца наблюдавахме как служебният министър на правосъдието Андрей Янкулов използва целия наличен инструментариум и правни средства, за да принуди независимата съдебна власт да види очевидното – че след 21 юли 2025 г. Сарафов заема незаконно поста главен прокурор. ВСС, с какви ли не еквилибристики, отказваше да се подчини на закона, на ВКС и на Конституционния съд.

И един Facebook пост доведе до тотална промяна. Това наблюдавахме и при свалянето на Иван Гешев – всички законни средства и юридически аргументи бяха несъстоятелни за този Висш съдебен съвет, който преди това го избираше с възторг, след което беше изречена заявка от Мария Габриел и се задейства цялата система”, допълни Цариградска.

Журналистът Бойко Станкушев от Антикорупционния фонд каза, че след като се сменя мнозинството в Народното събрание, на Иван Демерджиев е било делегирано да заяви открито позицията срещу Сарафов. Според него има „договорка”.

Царигардска допусна, че може да се очаква от Сарафов да стане „разобличител отвътре”. Тя е категорична, че не трябва да се прибързва в действията спрямо съдебната власт, „за да не допуснем нови грешки и инсталиране на следващите по-добре опаковани джуджета и нотариуси във ВСС”. Съдията подчерта, че е необходимо спешно, със закон, да бъдат ограничени правомощията на ВСС с отдавна изтекъл мандат.

Тя допълни, че преди да се пристъпи към реподбор по върховете на съдебната система, трябва да има „прочистване на системата за злодеяния”.

Цариградска е на мнение, че всички досъдебни производства, свързани с Нотариуса и Пепи Еврото, трябва да бъдат предоставени в Народното събрание, „за да може информацията да се използва за прочистване“ на системата.

Станкушев заяви: „Нищо не пречи разследванията за „Осемте джуджета“ и Нотариуса, които бяха прекратени, да се възстановят от прокурор Ваня Стефанова. Струва ми се обаче, че тя е част от тази порочна система”. Журналистът изрази съмнения, че ще бъдат отворени много прекратени вече дела, защото това ще засегне „почти цялата политическа класа, управлявала България в продължение на 15 години“. Според Станкушев „трябва да се прегледат дела, в които магистрати са били репресирани от магистрати“.

Източник Нова тв