Крум Зарков: С оставка на Сарафов формално законът бе изпълнен, но реално нищо не се променя

Докарахме я дотам да се радваме, че и.ф. главен прокурор Сарафов подаде оставка, а Прокурорската колегия изпълни закона.

С това горе – долу добрите новини приключват, каза в „Лице в лице“ бившият правосъден министър и ледра на БСП Крум Зарков.

Формално законът се изпълнява, но реално нищо не се променя.

Заместничката на Сарфов (Ваня Стефанова б.р.) става и.ф. главен прокуро, а Сарафов, нейн заместник.

По опасният сигнал, е че за пореден път имаме неопровержимо доказателство, че във върховете на прокуратурата не се влияят от закона , а от политическата конюнктура.

Протестите не го свалиха, не повлияха и решенията на КС и ВКС. Не го свали и днешният ( вчерашният б.р. ) пост на Иван Демерджиев, който му каза, че времето му е изтекло.

Просто Сарафов и обкръжението му, прочетоха политическата обстановка и започнаха да правят някакви финтове.

Но е очевидно, че не законът, който игнорираха дълго време, е водещата причина. Това е демонстрация на липсата на правосъзнание, което обществото търпя досега.

Съдебната власт не е капсулирана само на върха на Съдебната палата, тя е капсулирана в една мрежа от зависимости, тя е капсулирана в онези записи със СРС и компромати, за които всички знаят, че съществуват и имат някакво политическо попечителство.

Голямото предизвикателство пред новата власт е да не се възползва от „прегрупирането“, защото би могла, но аз вярвам, че тя има нагласа за промяна.

Това може да стане през нов ВСС, към който трябва да се пристъпи още в първите дни на новото НС,

Но ако системата се поправи само „отвън“ чрез парламента, това не е достатъчно, за да бъдат разрушени зависимостите. Просто една система ще се замести друга.

Важен и ангажиментът на новите членове да разплетат докрай аферите (Осемте джуджета“, Нотариуса и пр. б.р.) и да отпушат тази система.

Новите трябва да влязат „вътре“ и да извадят магистратите от канапетата (на Петьо Еврото б.р.)

