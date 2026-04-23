Крум Зарков: С оставка на Сарафов формално законът бе изпълнен, но реално нищо не се променя

De Fakto 23.04.2026

Докарахме я дотам да се  радваме, че и.ф. главен прокурор Сарафов  подаде оставка, а Прокурорската колегия изпълни закона.

С това горе – долу добрите новини  приключват,  каза  в „Лице в лице“  бившият правосъден министър и ледра на БСП  Крум Зарков.

Формално законът се изпълнява, но реално нищо не се променя.

Заместничката на Сарфов (Ваня Стефанова б.р.) става и.ф. главен прокуро, а Сарафов,  нейн заместник.

По опасният  сигнал,  е че за пореден път имаме неопровержимо доказателство, че  във върховете на прокуратурата не се влияят от закона , а от политическата конюнктура.

Протестите не го свалиха,  не повлияха и решенията на КС и  ВКС.  Не го свали и днешният ( вчерашният б.р. )  пост на Иван Демерджиев, който му каза, че времето  му е изтекло.

Просто Сарафов и обкръжението му,  прочетоха политическата обстановка и започнаха да правят някакви финтове.

Но е очевидно, че не законът, който игнорираха дълго време,  е водещата причина. Това е демонстрация на липсата на правосъзнание, което  обществото търпя  досега.

Съдебната власт не е капсулирана само на върха на Съдебната палата, тя е капсулирана в  една мрежа от  зависимости, тя е капсулирана  в онези  записи със  СРС и компромати, за които всички знаят,  че съществуват и имат някакво политическо попечителство.

Голямото предизвикателство пред новата власт е да не се възползва от „прегрупирането“,  защото би могла,  но аз вярвам, че тя има  нагласа за промяна.

Това може да стане през нов ВСС, към който трябва да се пристъпи  още в първите дни на новото НС,

Но ако системата се поправи само „отвън“ чрез парламента,  това не е достатъчно, за да бъдат разрушени  зависимостите.   Просто една система  ще се замести друга.

Важен и ангажиментът  на новите членове да разплетат докрай аферите  (Осемте джуджета“, Нотариуса и пр. б.р.) и да отпушат тази система.

Новите трябва да влязат „вътре“ и да извадят магистратите  от канапетата  (на Петьо Еврото б.р.)

Още за  разговора на  Крум Зарков за БСП и левицата тук

Проверете също

Банката не може да събира лихви върху суми, предназначени за разходи, свързани с този кредит

Банка не може да събира лихви върху суми,  предназначени за заплащане на свързани с този …

Архитектура на почтеността: Защо съдебният ветинг е възможен в България            

          Въведение: Отвъд конституционния скептицизъм   Адв. Емилия Недева, адв. Снежана Стефанова …

