Под редакцията на адв. Даниела Доковска нова книга за връщане към същността на адвокатурата

Издателство „Златоструй И. Д.“ представя фундаменталния труд на професор Л. Е. Владимиров (1844 – 1917) „Advocatus miles. Защитата в углавния процес“ под научната редакция на адвокат Даниела Доковска.
Високостойностно издание, което връща в културно и професионално обръщение едно забележително съчинение, насочващо вниманието към същността на адвокатурата като страж на правото и защитник на личността.
Книгата е част от издателската мисия на „Златоструй И. Д.“ да представя текстове с трайна стойност в областта на правото и културната памет – текстове, които не само свидетелстват за времето си, но и поставят въпроси с непреходно значение.
В основата на изследването стои разбирането за адвоката не просто като професионалист, а като носител на висока нравствена мисия – да отстоява правата на човека пред всяка власт, дори когато това изисква противопоставяне на рутината и произвола.
Авторът разглежда адвокатурата като неизменна част от правосъдието и необходим гарант на справедливостта в обществото Постулатите, изведени в книгата, повдигат въпроса за границата между формалната законност и истинската справедливост – тема с особена актуалност и днес.
В контекста на съвременните предизвикателства пред правосъдието изданието поставя въпроси, които излизат отвъд професионалния разговор и достигат до по-широкия обществен смисъл на правото.
Официалното представяне на книгата ще се състои на 28 април от 17,00 ч. в Съюза на юристите в България (ул. „Пиротска“ № 7, София).
Събитието е насочено към представители на юридическата общност и към всички, за които правото не е просто професия, а обществена отговорност.