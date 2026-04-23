Под редакцията на адв. Даниела Доковска нова книга за връщане към същността на адвокатурата

De Fakto 23.04.2026 Гостува ни, Законът, Избрано

Адв. Даниела Доковска

 

Издателство „Златоструй И. Д.“ представя фундаменталния труд на професор Л. Е. Владимиров (1844 – 1917) „Advocatus miles.  Защитата в углавния процес“ под научната редакция на адвокат Даниела Доковска.

Високостойностно издание, което връща в културно и професионално обръщение едно забележително съчинение, насочващо вниманието към същността на адвокатурата като страж на правото и защитник на личността.

Книгата е част от издателската мисия на „Златоструй И. Д.“ да представя текстове с трайна стойност в областта на правото и културната памет – текстове, които не само свидетелстват за времето си, но и поставят въпроси с непреходно значение.

В основата на изследването стои разбирането за адвоката не просто като професионалист, а като носител на висока нравствена мисия – да отстоява правата на човека пред всяка власт, дори когато това изисква противопоставяне на рутината и произвола.

Авторът разглежда адвокатурата като неизменна част от правосъдието и необходим гарант на справедливостта в обществото Постулатите, изведени в книгата, повдигат въпроса за границата между формалната законност и истинската справедливост – тема с особена актуалност и днес.

В контекста на съвременните предизвикателства пред правосъдието изданието поставя въпроси, които излизат отвъд професионалния разговор и достигат до по-широкия обществен смисъл на правото.

Официалното представяне на книгата ще се състои на 28 април от 17,00 ч. в Съюза на юристите в България (ул. „Пиротска“ № 7, София).

Събитието е насочено към представители на юридическата общност и към всички, за които  правото не е просто професия, а обществена отговорност.

 

