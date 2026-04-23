ЦИК окончателно: Прогресивна България – 131, ГЕРБ – СДС – 39, ПБ – ДБ – 37, ДПС – 21, Възраждане -12

Share Facebook

Twitter

LinkedIn

Pinterest

Централната избирателна комисия (ЦИК) обяви на днешното си заседание разпределението на мандатите на политическите сили в 52-рия парламент. „Прогресивна България“ ще има мнозинство със 131 депутати.

Данните съобщи председателят на ЦИК Камелия Нейкова.

Гражданите с право на глас ся 6 627 747. Броят на гласувалите е 3 360 330.

4-процентната избирателна бариера е 129 600 гласа.

Разпределението в 52-ото Народно събрание:

„Прогресивна България“ – 1 444 920 гласа – 131 мандата;

ГЕРБ-СДС – 433 755 гласа – 39 мандата;

ПП-ДБ – 408 846 гласа – 37 мандата;

ДПС – 230 693 гласа – 21 мандата;

„Възраждане“ – 137 940 гласа – 12 мандата.

Очаква се в събота ЦИК да обяви и поименния състав на 52-ото Народно събрание.

Утре е последният срок, в който водачите на две листи трябва да заяват кой избирателен район избират.

Общо 21 кандидати за народни представители са отказали да бъдат депутати в 52-рото Народно събрание.

19 от тях са представители на ДПС – повечето са кметове на общини, които са предпочели да запазят мястото си в местната власт.

Останалите хора са избрани с преференции, заради които са разместили втория или третия в листата.

Отказите правят възможно досегашните депутати Хамид Хамид, Станислав Анастасов и Байрам Байрам да влязат в Народното събрание. Техните мандати бяха под въпрос заради по-слабия резултат на ДПС и задните им места в листите.

Бившият министър на правосъдието Георги Георгиев, който беше депутат от ГЕРБ-СДС в 51-вия парламент, отказва да влезе в парламента.

Кирил Атанасов от „Прогресивна България“ от 25 МИР-София също се отказва да е депутат.