ЦИК окончателно: Прогресивна България – 131, ГЕРБ – СДС – 39, ПБ – ДБ – 37, ДПС – 21, Възраждане -12

Централната избирателна комисия (ЦИК) обяви на днешното си заседание разпределението на мандатите на политическите сили в 52-рия парламент. „Прогресивна България“ ще има мнозинство със 131 депутати.
Данните съобщи председателят на ЦИК Камелия Нейкова.
Гражданите с право на глас ся 6 627 747. Броят на гласувалите е 3 360 330.
4-процентната избирателна бариера е 129 600 гласа.
Разпределението в 52-ото Народно събрание:
„Прогресивна България“ – 1 444 920 гласа – 131 мандата;
ГЕРБ-СДС – 433 755 гласа – 39 мандата;
ПП-ДБ – 408 846 гласа – 37 мандата;
ДПС – 230 693 гласа – 21 мандата;
„Възраждане“ – 137 940 гласа – 12 мандата.
Очаква се в събота ЦИК да обяви и поименния състав на 52-ото Народно събрание.
Утре е последният срок, в който водачите на две листи трябва да заяват кой избирателен район избират.
Общо 21 кандидати за народни представители са отказали да бъдат депутати в 52-рото Народно събрание.
19 от тях са представители на ДПС – повечето са кметове на общини, които са предпочели да запазят мястото си в местната власт.
Останалите хора са избрани с преференции, заради които са разместили втория или третия в листата.
Отказите правят възможно досегашните депутати Хамид Хамид, Станислав Анастасов и Байрам Байрам да влязат в Народното събрание. Техните мандати бяха под въпрос заради по-слабия резултат на ДПС и задните им места в листите.
Бившият министър на правосъдието Георги Георгиев, който беше депутат от ГЕРБ-СДС в 51-вия парламент, отказва да влезе в парламента.
Кирил Атанасов от „Прогресивна България“ от 25 МИР-София също се отказва да е депутат.