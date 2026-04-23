Учредена е Националната мрежа от прокурори и следователи за разследване на киберпрестъпления

В Националната следствена служба е учредена мрежа от прокурори и следователи, разследващи престъпления, свързани с интелектуалната собственост и киберпрестъпленията, съобщи прокуратурата.

На създаването са присъствали временно и.ф. главен прокурор Ваня Стефанова, Борислав Сарафов – директор на НСлС, експерти от Департамента по правосъдие на САЩ и посолствата на САЩ в София и в Букурещ, преподаватели и експерти по интелектуална собственост и противодействие на киберпрестъпления, както и представители на държавни институции и организации.

Целта на създаването на мрежата е да се повиши компетентността и експертния потенциал на прокурорите и следователите в областта на разследването на престъпления в киберпространството и е в отговор на обществените очаквания за по-бързото им и ефективно разследване.

И.ф. главен прокурор Ваня Стефанова е приветствала участниците в създаването на Националната мрежа, като е изразила увереност, че мрежата ще даде добри резултати, още повече, че моделът вече е изпитан в противодействието на трафика на хора и финансиране на тероризма.

„Киберпрестъпленията се увеличават с около 300% на годишна база. Това налага по-висока специализация и изграждане на устойчиви структури, които да могат да овладеят този увеличаващ се поток от престъпления“, казва Сарафов, довчерашен началник на Стефанова.

Идеята за създаване на Националната мрежа е на прокурор Рая Бончева от Върховна касационна прокуратура, която е националното лице за контакт на прокуратурата по въпросите за защита на интелектуалната собственост и компютърните престъпления и на Светослав Василев, ръководител на отдел Киберпрестъпления в НСлС.

Кристи О’Майли, правен съветник по въпросите, свързани с компютърните престъпления и интелектуалната собственост към Департамента по правосъдие на САЩ, представил организацията и структурата на подобна мрежа в Съединените щати и посочи как тя може да подпомага създадената в България национална мрежа. Мат Ламберти, старши съветник в Департамента по правосъдие на САЩ, подчертава отличната работа на Националната следствена служба и на прокуратурата по

разследване на торент тракерите Арена и Замунда.

В Националната мрежа се предвижда да участват прокурори от всички нива – от районни, окръжни и апелативни прокуратури, както и ВКП, следователите от отдел „Киберпрестъпления“ в НСлС, и от следствените отдели в окръжните прокуратури.

„Целта е те да придобият необходимите знания и умения, за да приключват разследванията по този вид престъпления по-бързо“, заявява Светослав Василев. Той е благодарил за съдействието на Департамента по правосъдие на САЩ, с който

българската прокуратура работи съвместно по редица дела, свързани с киберпрестъпления.

„След затварянето на големите пиратски сайтове, наред са и по-малките, както и стрийминг-платформи, излъчващи пиратско съдържание – филми и музика“, казва ръководителят на отдел

„Киберпрестъпления“ в НСлС.