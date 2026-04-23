ВАС отмени разпоредби от Наредба № 11 за оценяване на резултатите от матурите

административен съд отмени решение на 3-членен състав на ВАС по ключов текст за ценяването на матурите в 12-ти клас. Отпада разпоредбите, според които оценките от зрелостните изпити са окончателни и ученикът може само да се запознае с тях, но не и да иска ревизирането им.

Петчленен състав на Върховния административен съд отмени решение на тричленен състав на съда, с което бяха обявени за нищожни разпоредбите на чл. 82, ал. 1 и ал. 3 от Наредба № 11 от 1 септември 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците, издадена от министъра на образованието и науката.

Делото е образувано по касационна жалба на министъра на образованието и науката срещу решение на тричленен състав на съда, постановено по административно дело № 9519/2024 г., с което процесните разпоредби от наредбата са обявени за нищожни.

Петчленният състав приема, че изводът на първоинстанционния съд за нищожност е неправилен. Според съда разпоредбите са издадени от компетентен орган – министъра на образованието и науката, на основание на Закона за предучилищното и училищното образование. ВАС приема, че процесните текстове уреждат отношения в рамките на процеса по оценяване на резултатите от обучението на учениците, включително възможността зрелостниците да се запознаят с индивидуалните си резултати от държавните зрелостни изпити. Въпреки това петчленният състав споделя изводите на тричленния състав, че при приемането на разпоредбите са допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила.

Върховните съдии установяват, че при издаването на разпоредбите липсват необходимите мотиви и доклад към проекта на нормативния акт, каквито се изискват от Закона за нормативните актове. Това нарушение представлява самостоятелно основание за тяхната отмяна.

С тези съображения петчленният състав отменя решението на тричленния състав в частта, с която разпоредбите са обявени за нищожни, и вместо това постановява тяхната отмяна като незаконосъобразни.

Решението по административно дело № 6285 от 2025 г. на ВАС е окончателно.