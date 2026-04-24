Колегиалност: Янкулов оставя на наследника си проект за промени в процедурите за прозрачен избор на членове на ВСС

Министърът на правосъдието оставя на наследника си проект на изменения на уредбата на процедурите за избор на членове на Висшия съдебен съвет за гарантиране на по-голяма прозрачност и експертност, съобщиха от МП.

В Министерството на правосъдието (МП) е подготвен проект за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт, който да подобри процедурите за избор на Висшия съдебен съвет и Инспектората към него, и ще бъде оставен на редовното правителство. Разработените в минали години законопроекти също са на разположение в министерството, като техни силни и слаби страни, според настоящия екип, ще бъдат посочени при предаване на работата на новия екип на министерството.

Поради обществената необходимост министър Андрей Янкулов обаче предлага най-спешните изменения, свързани с конституирането на кадровите и дисциплинарни органи на съдебната власт, да бъдат отделени в проект на закон, който ще бъде предаден на редовното правителство в готов вид. Министърът представя следните решения, които да бъдат преценени с оглед на парламентарни заявки за избор на нови титуляри на тези длъжности:

На първо място, предвижда се въвеждането на експертен елемент в парламентарната процедура за избор на членове на Висшия съдебен съвет и съдебни инспектори, като се създаде нарочна комисия от професионалисти, формално независими от политическите сили, които да дадат професионална оценка на кандидатите и обективно неполитизирано мнение за тяхната почтеност, силни и слаби страни. Предлага се комисията да се излъчи от институции и организации, които не са под пряк контрол на парламента – общите събрания на върховните съдилища, президента, омбудсмана и Висшия адвокатски съвет. Предложението е те да правят профил на кандидатите, който да представят пред правната комисия в Народното събрание, който да се публикува, за да могат гражданите да си съставят мнение за кандидатите.

Предвижда се и създаване на още една временна комисия, която да провери имуществените декларации на кандидатите за членове на Висшия съдебен съвет или за инспектори. Тя се състои от представители на институции и съсловни организации с компетентност в областта на финансовите анализи – Института на дипломираните експерт-счетоводители, Камарата на независимите оценители и Българската народна банка. Временната комисия ще провери имуществените декларации на кандидатите, за да прецени не само дали са верни, но и дали в тях има необясними сделки – на съмнително ниски цени, с неясен произход на средствата и подобни. Докладите на тази комисия ще се разгледат преди изслушването на кандидатите, за да могат последните да обяснят евентуални несъответствия и да обосноват липсата на съмнения за почтеност.

За да се даде възможност за извършване на такава проверка с необходимия обхват и качество, се предвижда парламентарните процедури да се удължат с един месец.

По отношение на квотата на съдебната власт е предвидено също декларациите на кандидатите да се проверяват, като с оглед на установената му функционална компетентност, това следва да прави Инспекторатът към Висшия съдебен съвет.

В случаите, когато правото на Европейския съюз налага ограничения на функциите на инспекторите, тъй като поради изтичане на мандата им не може да се гарантира тяхната независимост, се предлага по изключение проверките да се извършват от комисията към Народното събрание. Това е израз на принципа на баланс и взаимен контрол между отделните власти, като при невъзможност някоя от другите власти да функционира, се предлага възможност законодателният да запълни тази празнота.

Накрая, предлага се и да се въведе право на министъра на правосъдието

да оспорва пред съда всички актове на Висшия съдебен съвет.

Това би попълнило празнота във възможностите за съдебен контрол над решенията на този орган, тъй като в момента законът предвижда право на обжалване само на лицата, които са негативно засегнати от решенията на кадровия орган, а когато в дадена конкурсна процедура има само един кандидат, на практика няма кой да поиска съдебен контрол.

Поради конституционната функция на министъра на правосъдието да осъществява връзка между изпълнителната и съдебната власт, се предвижда и да му се даде възможност да иска контрол над решенията ѝ.