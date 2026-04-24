Позорен реванш: Анонимно заплашват главния секретар МВР със СГП и го приканват да се „прибере“

Не съм тук, за да се подчинявам на заплахи и задкулисни игри, отвръща Георги Кандев. Това е отмъщение. Това е и предупреждение към хората, които са готови да работят смело и по закон“, коментира премиерът Андрей Гюров.

Главният секретар на МВР Георги Кандев съобщи в социалните мрежи, че е получил анонимни заплахи „да се прибере“.

В заговора са замесени и бивш началник на полицията и бизнесмен с прякор „Картофа“, каза премиерът Андрей Гюров.

Той обяви пълна подкрепа на правителството за главния секретар.

„Вчера и аз получих своето съобщение. Да се прибера„, казва във видеобръщение Георги Кандев. Той обясни, че четири дни след проведените предсрочни парламентарни избори е получил няколко обаждания.

„В рамките на 10 минути от скрити номера в едно от мобилните приложения ми съобщиха, че докато водим този разговор, лице , с прякор “Картофа“, заедно с негови приближени, дават фалшиви показания срещу мен в Софийската градска прокуратура. Казаха ми , че са организирани от бивш ръководител в Министерството на вътрешните работи с малко име “Светльо“. Каква е целта им ли? Може би да ми припишат нещо нередно, което не съм извършил и да се опитат да ме накарат да отстъпя„, посочва Кандев.

Като служител на МВР и гражданин той отправя въпрос към Софийската градска прокуратура вярно ли е, че вчера осъждани и криминално проявени лица са давали показания срещу него.

„Кои са кукловодите в този сценарий? Защо сега? Няма да следвам техния модел. Мълчанието не е опция. Няма да се прибера“, допълва той.

„Тези, които дълго време са разчитали на мълчание и подчинение, отново пробват същия подход – със същите думи и същата арогантност. Натиск, който разчита на страх и навик. Не и този път! Не приех да съм главен секретар, за да се прибирам. Не съм тук, за да се подчинявам на заплахи и задкулисни игри. Тук съм, за да работя по начина, който видяхте през последните два месеца„, категоричен е главният секретар на МВР Георги Кандев.

Извление по повод заплахите на Георги Кандев направи служебният премиер Андрей Гюров.

„Аз и цялото служебно правителство заставаме твърдо зад главния секретар на Министерството на вътрешните работи (МВР) Георги Кандев. Зад него ще застане и всеки честен български гражданин, заяви във видеообръщение служебният министър-председател Андрей Гюров, публикувано на страницата му във Фейсбук.

Той посочва, че е в ход „позорен опит за реванш“. След като спряхме посегателства срещу демокрацията и хванахме милиони евро, които се използват за атаки срещу изборите, е задействан заговор срещу главния секретар, отбелязва премиерът.

Гюров казва, че му е докладвано, че в този заговор са замесени бивш началник на полицията и бизнесмен с прякор „Картофа“. „Това е отмъщение. Това е и предупреждение към хората, които са готови да работят смело и по закон“, казва той.

„Вендетата се случва в Софийската градска прокуратура при Емилия Русинова – спътница на Петьо Еврото и „повелителка“ на депутатски имунитети, обвинителка на служебното правителство“, заявява премиерът.

„Нека да кажа ясно на всички „джуджета“, които се прегрупират, на „зеленчуците“, които могат да бъдат активирани, и на всички политици, които се притесняват, че Кандев ще остане в МВР: Виждаме ви. И цяла България ви вижда. Не сме уплашени. Ние сме повече от вас“, допълва той.