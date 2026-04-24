В СГП е образувано досъдебно производство по публикация за злоупотреби в Агенция „Пътна инфраструктура“

През месец март 2026 г. Софийска градска прокуратура се самосезира по статия на Антикорупционния фонд от 25.02.2026 г., озаглавена „По следите на безплатната пътна помощ: Разследване на АКФ разкрива потенциални злоупотреби в АПИ за стотици милиони“, съобщиха оттам.

Статията засяга „схема за незаконно превъзлагане на дейности по пътна поддръжка, по която се отклоняват най-малко 14 милиона лева на месец (малко над 7 милиона евро)“.

Твърди се, че „от 2025 г. насам Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) незаконно е превъзложила на фирма „Юнит Асист“ ЕООД предоставянето на денонощна, безплатна пътна помощ за гражданите. От своя страна дружеството също незаконно превъзлага дейността на поне 11 фирми“.

Публикацията се спира върху обремененото съдебно минало на собственика на търговското дружество, твърди се, че никоя държавна институция не е информирала публично гражданите за съществуването на услугата „безплатна пътна помощ“, въпреки че тя присъства неизменно в договорите за пътна поддръжка поне от 2014 г. насам. Посочва се и че „свидетели от бранша говорят и за опити за налагане на монопол в полза на „Юнит Асист“ с помощта на държавни институции, както и за натиск над конкуренти, заплахи и изнудване на пострадали в ПТП“. В следващите редове на публикацията са дадени подробности относно твърдяната схема, посочват от СГП.

По случая е извършена проверка, по данните от която с постановление на наблюдаващия прокурор в СГП е образувано досъдебно производство.

Предмет на разследването е престъпление против стопанството.

Разпитват се свидетели, изискани са документи от Агенция „Пътна инфраструктура“, провеждат се и други действия по разследването, свързани със събиране и проверка на доказателства.

Предмет на разследване е дейността на лица, които не са служители на Министерството на вътрешните работи, се казва в съобщението.