„Да, България“ внесе сигнал в прокуратурата срещу бившия председател на ВАС Георги Чолаков за уговаряне на подкуп

От партия „Да, България“ внесоха в сигнал в прокуратурата срещу бившия председател на ВАС Георги Чолаков за получаване на подкуп в значителен размер. От формацията настояват Инспекторатът към следващия ВСС да извърши проверка на имущественото му състояние, както и на вече бившия и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов.
Сигналът, внесен от двамата съпредседатели на „Да, България“ Ивайло Мирчев и Божидар Божанов, се позовава на разследване на сайта „Бърд“, съобщи БНР.1. В медийната публикация са публикувани записи от разговори между – твърди се, Георги Чолаков и адвокат Веселин Димитров.
В един от тях се говори за торба с пари срещу откупено правосъдие.
В.Д.: ….Донесе едни, в една торба, каза, че са 600 000 хил. лева! Ама са в евро и в левове, един карашик (думата е разпространена в района на Тракия и с нея се назовава сместа, получена от ментов ликьор и мастика, известна и като “облак”)
Г.Ч.: Ми що не ги е донесъл всички?
В.Д.: Не, не казал ( не се разбира) след 10 дена още 100 хил, не може толкова бързо!
Г.Ч.: А, значи ний бързо можим да действами, а пък те ни могат?
В.Д.: Той ще си ги донесе, няма страшно.
„Категорично заявявам, че никога не съм водил подобни разговори, заяви в съобщение до медиите бившият председател на ВАС Георги Чолаков.
„Съвременните технологии, включително изкуствен интелект и цифров монтаж, позволяват създаването на фалшиво аудио съдържание, което може да бъде използвано за внушения и дезинформация. Ще съдействам изцяло на компетентните органи за изясняване на всички факти и обстоятелства, като се надявам разследването да приключи в най-кратки срокове“, написа Чолаков.
„В това разследване става ясно, че бившият шеф на ВАС Чолаков в разговор с брокер по дела за решаване във ВАС са разговаряли, има такива индикации, за получаване на подкуп в размер на стотици хиляди. Това трябва да бъде разследвано веднага от прокуратурата, защото ВАС в ролята си на институция, в която много често делата се решават с подкупи и с това как едната страна в едно дело си плаща на другата и се е превърнал самият ВАС в едно предприятие и това трябва да бъде спряно. По-важното е обаче кой е самият Чолаков. Чолаков е адвокатът на Пеевски, човекът, който определя мнозинствата във ВСС. Това е човекът, който в КС успя да склони достатъчно конституционни съдии, които да ударят конституционните промени в частта съдебна власт. Чолаков трябва да бъде разследван и цялата истина да излезе наяве, а най-добре да разкаже дали е получавал, дали е искал такъв подкупи и кой е Лютеничката, с който е разговарял“, каза съпредседателят на партията Ивайло Мирчев.
Мирчев заедно с другия съпредседател Божидар Божанов съобщиха още, че ще предложат в следващото НС да бъде изслушан служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев по друго медийно разследване, свързано с лидера на ДПС Делян Пеевски.
В един от случаите в този самолет е пътувал конституционен съдия (Десислава Атанасова, б.р.)
„Съпредседателят на „Да, България“ Божидар Божанов цитира публикация на Николай Бареков, за да подкрепи тезата, че санкционираният по глобалния закон „Магнитски“ за корупция Делян Пеевски има влияние върху Конституционния съд“, посочи Дневник.
„Ако това е така, този конституционен съдия трябва незавно да си подаде оставката, защото това е ужасен конфликт на интереси„, каза Божанов.
Мирчев допълни, че ще потърсят допълнителна информация:
„Включително дали бизнесмени като Валтер Папазки са предоставяли самолетите си на Делян Пеевски, както и ще искаме Временна комисия в НС за установяване на всички факти и обстоятелства около финансирането и възможностите на Пеевски да пътува с частни самолети тогава, когато той е санкциониран по глобалния закон Магнитски и на практика не трябва да може да си купи хляб от „Кауфланд“ с кредитна карта„.3.От „Да, България“ декларираха подкрепа за главния секретар на МВР Георги Кандев и в твърденията за фалшиви показания видяха атака срещу него, МВР и служебния премиер.
Според тях моделът „Пеевски-Борисов“ продължава да функционира в прокуратурата и да търси своето място в нея.
„Днес главният секретар Кандев съобщи, че конселиерото на Пеевски Светльо Лазаров е въздействал по определен начин и е ясно, че в прокуратурата един престъпник с прякор Картофа е давал фалшиви показания срещу главния секретар. Очевидно моделът „Пеевски-Борисов“ продължава да функционира и търси своето място. Още по-очевидно е, че прокуратурата се използва за пореден път да се удрят тези, които работят, защото е факт, че главният секретар Кандев заедно с министъра на вътрешните работи Дечев и премиера Гюров са тези, които гарантираха честните избори в България. Сега прокуратурата и моделът „Пеевски-Борисов“ опитват да отвърнат. Това не трябва да се случва. Недопустимо е да се съчиняват разпити, които виждахме в КПК, срещу неудобни на властта“, каза Мирчев.
Той заедно с Божанов настояха Инспекторатът към следващия ВСС да извърши проверка на имущественото състояние на Борислав Сарафов и Георги Чолаков и на сигналите срещу тях. Подкрепа за Кандев дойде и от „Продължаваме промяната“.