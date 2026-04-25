„Да, България“ внесе сигнал в прокуратурата срещу бившия председател на ВАС Георги Чолаков за уговаряне на подкуп

От партия „Да, България“ внесоха в сигнал в прокуратурата срещу бившия председател на ВАС Георги Чолаков за получаване на подкуп в значителен размер. От формацията настояват Инспекторатът към следващия ВСС да извърши проверка на имущественото му състояние, както и на вече бившия и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов.

Сигналът, внесен от двамата съпредседатели на „Да, България“ Ивайло Мирчев и Божидар Божанов, се позовава на разследване на сайта „Бърд“, съобщи БНР.

1. В медийната публикация са публикувани записи от разговори между – твърди се, Георги Чолаков и адвокат Веселин Димитров.

В един от тях се говори за торба с пари срещу откупено правосъдие.

В.Д.: ….Донесе едни, в една торба, каза, че са 600 000 хил. лева! Ама са в евро и в левове, един карашик (думата е разпространена в района на Тракия и с нея се назовава сместа, получена от ментов ликьор и мастика, известна и като “облак”)

Г.Ч.: Ми що не ги е донесъл всички?

В.Д.: Не, не казал ( не се разбира) след 10 дена още 100 хил, не може толкова бързо!

Г.Ч.: А, значи ний бързо можим да действами, а пък те ни могат?

В.Д.: Той ще си ги донесе, няма страшно.

„Категорично заявявам, че никога не съм водил подобни разговори, заяви в съобщение до медиите бившият председател на ВАС Георги Чолаков.

„Съвременните технологии, включително изкуствен интелект и цифров монтаж, позволяват създаването на фалшиво аудио съдържание, което може да бъде използвано за внушения и дезинформация. Ще съдействам изцяло на компетентните органи за изясняване на всички факти и обстоятелства, като се надявам разследването да приключи в най-кратки срокове“, написа Чолаков.

„В това разследване става ясно, че бившият шеф на ВАС Чолаков в разговор с брокер по дела за решаване във ВАС са разговаряли, има такива индикации, за получаване на подкуп в размер на стотици хиляди. Това трябва да бъде разследвано веднага от прокуратурата, защото ВАС в ролята си на институция, в която много често делата се решават с подкупи и с това как едната страна в едно дело си плаща на другата и се е превърнал самият ВАС в едно предприятие и това трябва да бъде спряно. По-важното е обаче кой е самият Чолаков. Чолаков е адвокатът на Пеевски, човекът, който определя мнозинствата във ВСС. Това е човекът, който в КС успя да склони достатъчно конституционни съдии, които да ударят конституционните промени в частта съдебна власт. Чолаков трябва да бъде разследван и цялата истина да излезе наяве, а най-добре да разкаже дали е получавал, дали е искал такъв подкупи и кой е Лютеничката, с който е разговарял“, каза съпредседателят на партията Ивайло Мирчев.

Мирчев заедно с другия съпредседател Божидар Божанов съобщиха още, че ще предложат в следващото НС да бъде изслушан служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев по друго медийно разследване, свързано с лидера на ДПС Делян Пеевски.