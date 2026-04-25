След свикване на Народното събрание, Иван Демерджиев очаква до средата на май да бъде сформирано правотилство.

„Страшно много въпроси чакат своето разрешаване и няма време за забавяне“, подчерта Демерджиев пред Нова тв и допълни, че времевият натиск е особено сериозен по линия на европейското финансиране. Той заяви, че мандатът, връчен от президента Илияна Йотова, ще бъде върнат незабавно изпълнен, а бъдещият кабинет трябва да бъде съставен от експерти с ясни управленски решения и готов пакет от мерки.

Демерджиев коментира и напрежението около сигурността и институциите, като посочи, че отправените заплахи срещу Георги Кандев са тревожен сигнал. По негови думи се твърди, че част от заплахите идват от лица с прякори „Светльо“ и „Картофа“, като единият от тях е свързан с вътрешното министерство и практики от миналото.

„Крайно време е тези модели на действие да спрат. Българската прокуратура трябва да прекъсне зависимостите“, заяви още той, като определи системните проблеми като част от т.нар. „модел Сарафов“, който трябва да бъде преодолян.

Демерджиев изрази подкрепа за работата на главния секретар на МВР Георги Кандев, особено по отношение на изборния процес, като заяви, че би го приел за главен секретар на МВР, ако заеме поста вътрешен министър. По думите му това би гарантирало по-голяма професионалност и контрол върху изборните нарушения.

Той подчерта, че след промяната в ръководството на прокуратурата системата има шанс да бъде реформирана и извадена от зависимости. Според него ключова роля в този процес има Народното събрание, което трябва да избере нов състав на Висшия съдебен съвет, а впоследствие и нов главен прокурор.

„Готови сме да действаме в много кратки срокове“, заяви Демерджиев, като посочи, че най-ранният възможен срок за избор на нов ВСС е около три месеца след формирането на правителство.

Той допълни, че не са водени официални коалиционни разговори, но са проведени дебати с политически сили, включително „Продължаваме Промяната – Демократична България“ и „Възраждане“, като част от идеите им са били оценени положително.