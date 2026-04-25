Проф. Екатерина Михайлова: Парламентът трябва да наложи мораториум на кадровите решения на ВСС

Голямо мнозинство е добра новина и голямо предизвикателство. „ За държавата е добре, когато има стабилност в управлението. Ние видяхме вече последните години колко лош резултат дава тази нестабилност.“

Темата за политическата ситуация и възможните исторически паралели коментира проф. Михайлова, преподавател по конституционно право и бивш заместник-председател на Народното събрание.

Михайлова предупреди, че управлението с голямо мнозинство носи и предизвикателства: „Предизвикателството е да можеш да работиш с толкова много депутати, да запазиш това единство, да направиш отбор.“

По думите й всички са видели резултатите от нестабилните управления. Според нея е mредизвикателство да се работи с толкова много депутати, да запазиш единството и да ги направиш отбор.

Важни са действията на премиера и председателя на парламента, за да синхронизират общата политика. Изисква се правене на политика, подчерта Михайлова и предупреди, че в едно мнозинство лесно се случва деморализацията.

По темата за съдебната реформа проф. Михайлова очерта няколко стъпки.

Още в началото Народното събрание трябва да приеме решение за мораториум Висшият съдебен съвет (ВСС) да взема кадрови решения, каза тя. „НС трябва да приеме едно решение, с което да наложим мораториум върху това Висшият съдебен съвет да взима кадрови решения, защото е с изтекъл мандат. Има текущи въпроси, коиото може да решава.“

Тя допълни: „Да не повишава, да не премества, да не наказва, защото може и неудобните да бъдат наказвани.“ Предупреди, че това е време за усторйване на „свои“ и „послушни хора“ или за гонене и преследване на непослушните. Системата се напълни с роднини- кръвни, по сватовство, зависимости най-различни.

Веднага трябва новият парламент да приеме приеме правила за избор на нов ВСС и Инспекторат,

отбеляза конституционалистът.

По думите й съдебната система се напълнила с роднини. За да се случи нещо трябва политическа воля от страна на управляващото мнозинство, според нея.