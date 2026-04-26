Ако надделеят гласовете за бавни реформи в съдебната власт, подрепата и доверието неизбежно ще се спихнат

„Не трябва да се вслушваме в изкусителните гласове на сирените, които припяват как промените в съдебната система трябва да са бавни, премерени, еволюционни, как трябва да започнем бавно и полека с избора на нов ВСС.

Той се излъчва не само от парламента, където нещата изглеждат по-контролируеми и потенциално по-бързи, а и от професионалните квоти на прокурори и съдии. Всичко това може да отнеме месеци, може да отнеме повече от година.

Това е период, в който този ентусиазъм, тази вълна на обществена подкрепа, на доверие, на очаквания неизбежно ще се спихне.

Това заяви пред БНР Михаил Екимджиев, адвокат и правозащитник.

Паралелно с това безумията в геополитически план могат да докарат кризи – не само енергийни, но и продоволствени, а фокусът от необходимите промени в съдебната система да бъде изместен, погребан, както това се случи през 2021-2022 г. заради ковид кризата, а след това и заради войната в Украйна.

Неизбежно, като един неотменен приоритет, трябва да се направят две неща.

Първо -с решение на НС да бъдат спрени назначенията от този ВСС на магистрати и административни ръководители. С приемането на закон с еднократно действие и продължителност не повече от една година

да бъде съставена система за реподбор,

чрез която да бъдат прочистени престъпниците, узурпирали ръководството на прокуратурата, а и някои важни съдилища. Този реподбор да бъде извършен от съдии с доказан интегритет от Върховния касационен съд.Паралелно с това да вървят по-бавните процеси за избор на нов ВСС, на инспекторат.

Ако има политическа воля, ако бъде запазена тази енергия, ако Радев спази обещанията си, бавно и полека може да бъдат постигнати редица промени в Закона за съдебната власт, в Наказателно-процесуалния кодекс, в Закона за специалните разузнавателни средства. По линия на дисциплинарните производства там може да бъде направено много за мотивиране на магистратите така, че и от техните професионални квоти да излязат по-читави хора. Но това е един по-бавен и сложен процес“.

Адв. Екимджиев не изключи договорки за запазване на статуквото в съдебната система.

„В предизборната кампания нямаше „мистър Кеш“, както крещеше Пеевски на площада и призоваваше хората си да атакуват президентството, вместо това и той, и Борисов атакуваха главно ПП-ДБ.

По време на изборите БОЕЦ изнесоха данни, че в едни и същи секции около 70% на предишните парламентарни избори са гласували за партията на Пеевски, сега същите 70 % гласуват за Радев. Това може да означава, че Пеевски и Борисов, на базата на договорки с Радев, имат интерес той да има абсолютно парламентарно мнозинство, защото така по-лесно и гарантирано тези договорки се осъществяват, без да е необходимо Радев да се съборазява с някакви коалиционни навлеци.

Иван Демерджиев даде ултиматум на Сарафов и три часа по-късно главата му ритуално му беше поднесена на тепсия от неговите господари.

От два дни говорителите и на Борисов и Пеевски, и на Радев започнаха да повтарят, че не трябва да бъде допуснат реваншизъм.

Може да е въпрос на случайно стечение на обстоятелствата, но всички трябва да реагираме навреме, защото това са предупредителни червени лампи.

Ако Радев и „Прогресивна България“ не изпълнят обещанията си за битка с корупцията и мафията, особено в съдебната система, те ще се убедят, че много бързо ще загубят поне половината от подкрепящите ги“.

Крум Зарков: Бързо и прозрачно

Лидерът на БСП и бивш правосъден министър Крум Зарков заяви, че победителите от „Прогресивна България“ трябва бързо и прозрачно да изпълняват обещанието си за промяната на модела и разчистването в Съдебната система.

Според Зарков публично и прозрачно трябва да бъдат избрани новите членове на ВСС.

Не защото трябва да се види колко знаят, а за да се ангажират пред гражданите с лицето и името си, препоръча Зарков.

„Качествена промяна на ВСС с хора, които трябва да се ангажират публично и пред институциите. Да се разкрият докрай аферите, избухнали преди 2 години, защото се показаха звукови и видео материали за паралелно правосъдие.

Всички, сядали на канапето на Пепи Еврото, да бъдат идентифицира и помолени на говорят, ако не искат сами, има наказателен процес. Да се направи подборът„, препоръча още Зарков, който бе съветник на президента Румен Радев и служебен министър на правосъдието.

Източник БНР