17 кандидати подадоха заявления в процедурата за избор на съдии в Общия съд на ЕС от България

Седемнадесет кандидати подадоха документи за участие в националната процедура за избор на двама съдии в Общия съд на Европейския съюз.

Срокът за заявяване на участие изтече в края на деня на 24 април.

Сред кандидатите има адвокати, съдии, преподаватели по право. Част от тях са служители в европейски институции – Европейската комисия и Европейския парламент, има и референдери (правни помощници) в Съда на ЕС.

Пълният списък с имената на кандидатите е публикуван в специалната секция „Процедура за подбор на кандидати за съдия от България в Общия съд на ЕС“ на интернет страницата на Министерството на правосъдието.

Това бе първият етап от процедурата, обявена със заповед на министър Андрей Янкулов.

Предстои сформирането на комисия по провеждане на подбора, в която ще влязат професионалисти с компетентност в областта на правото на ЕС и познания по френски език, предложени от юридическите факултети в страната, председателите на върховните съдилища и Висшия адвокатски съвет. В състава й задължително ще има двама действащи съдии и учен с хабилитация в областта на правото на ЕС.

Следващите етапи от процедурата са преценка за допустимост на кандидатите, публично събеседване с допуснатите, оценяване, класиране и обявяване на определените от комисията кандидати. Те ще бъдат предложени на Министерския съвет за одобрение, като това ще стане след мандата на служебното правителство.

Общият съд, който се състои от 54 съдии – по двама от държава-членка, разглежда всички дела, по които частни лица, дружества или организации оспорват актове или решения на органи на ЕС, както и жалби на държави членки срещу ЕК. Общият съд се произнася и по преюдициални запитвания, свързани с ДДС, мита, акцизи, обезщетение на пътниците и др.