Президентът Илияна Йотова свиква 52-то Народното събрание в четвъртък в 10:00 ч.

Петдесет и второто Народното събрание ще бъде свикано в четвъртък – 30 април, в 10:00 часа. Това каза пред журналисти президентът Илияна Йотова, съобщи БТА.

Йотова посочи, че очакванията си към новоизбраните народни представители ще каже първо на тях. Ще чуя какви ще бъдат техните обещания и първите им стъпки, ще остана през цялото време, каза тя по повод първото заседание на новото Народно събрание.

Убедена съм, че ще видим нов парламент, съвсем различен. Най-важното е да бъдат променени стилът и начинът на работа в този парламент, каза президентът и посочи, че е важно да има уважение между народните представители и към всички граждани. Очаквам много смели и бързи решения, добави Йотова.

На въпрос дали очаква новото правителство да отвори Конституцията в частта, свързана със служебните правителства, президентът каза: „Би било твърде егоистично. Зная колко важно е за институцията, която представям. Но има и доста по-важни първи задачи, те са свързани преди всичко с приемането на бюджета за тази година„. Тя обясни, че макар и за половин година, бюджетът за 2026 г. е изключително важен, защото държавата е “изправена пред блокаж”.

Формацията на Румен Радев „Прогресивна България“ има парламентарно мнозинство със 131 депутати. Втори са ГЕРБ с 39 места, ПП-ДБ имат 37, ДПС – 21 и „Възраждане“ – 12.

След свикването на парламента започва и процедурата по сформиране на редовно правителство.

„Преди това трябва да се проведат консултациите с парламентарните партии. Вървим, както винаги, по конституционните текстове“, обяви Йотова. Консултациите ще се проведат веднага след конституирането на парламента и ще бъдат съобразени само с празниците, добави тя.