Последни новини
Home / Законът / Андрей Янкулов: Изборът на нов ВСС трябва да се случи през нова процедура, която гарантира независимост на състава му

Андрей Янкулов: Изборът на нов ВСС трябва да се случи през нова процедура, която гарантира независимост на състава му

De Fakto 28.04.2026

Служебният министър на правосъдието Андрей Янкулов заяви, че екипът му ще внесе законопроект за нова процедура за избор на състав на Висшия съдебен съвет.

В интервю пред Нова тв той коментира и оттеглянето на Борислав Сарафов.

Припомняме, че на 22 април, след три години като изпълняващ функциите главен прокурор, Борислав Сарафов се оттегли от ръководството на държавното обвинение. В същия ден Ваня Стефанова прие да бъде новият и.ф. главен прокурор. Искането за съгласие бе изпратено от Прокурорската колегия на ВСС, а назначението ѝ е временно – за период от шест месеца.

По думите на Янкулов бившият и.ф. главен прокурор е трябвало да се оттегли много по-рано – сам или чрез Прокурорската колегия.

Борислав Сарафов изчака преформатиране на политическия терен, за да се оттегли, а можеше да го направи много по-рано.“

Бяха предоставени достатъчно шансове за това. Имаше възможност въпросът да се разреши, имаше и категорични основания, не изчаквайки преформатиране на политическия терен. Законът беше игнориран от ВСС. Предупреждавах от две месеца, че ако не се възползват от шансовете, които и аз давах, ще се стигне до решение, което да е залог на политическа воля. Сега може би се оставя точно такова усещане„, коментира министърът.

Янкулов коментира и призивите за възпрепятстване на Сарафов да изпълнява задълженията си поради липса на легитимност.

Борислав Сарафов предпочете да не говори през голямата част от доста дългия си мандат на временно изпълняващ длъжността. Темата трябва да се затвори, защото коментарите дали проблемът с него може да се разреши чрез държавно насилие, сами по себе си са проблем.  Силовашки изпълнения не са довели до нищо добро, нямало е правни основания за принудителни действия„, смята той.

Правосъдният министър настоя още, че е необходима културна промяна в съдебната система, която да бъде подкрепена с нормативни изменения.

За каква независимост говорим, ако за да се случи промяна в системата, трябва да има такава първо на политическия терен? В демонстрация на воля от новото управляващо мнозинство трябва да се предприемат нормативни стъпки – законови промени. Квотите за ВСС не трябва да се парцелират измежду мнозинството. Изборът трябва да се случи през нова процедура за състав, която да гарантира независимост. Законопроект за такава промяна ще бъде предоставен от моя екип“, подчерта Янкулов.

Относно сигнала за изтекли записи, на които се твърди, че говори и.ф. председател на ВАС Георги Чолаков, министърът заяви, че в този случай може да се търси дисциплинарна и наказателна отговорност.

Трябва първо да се даде шанс на разследването, да се види дали ще се установят факти“, заяви той.

 

About De Fakto

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DeFakto.bg
Отговорен редактор: Лилия Христовска
IT: Красимир Цолов
© 2026 Фондация “ДЕ ФАКТО”. Всички права запазени.
Общи условия - правила за ползване