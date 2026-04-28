Съдия Калин Калпакчиев: Висшият съдебен съвет не трябва да е постоянно действащ орган

В сегашиня си вид се превърна в притегателен център за службогонци

Съдия Калин Калпакчиев, бивш член на Висшия съдебен съвет, коментира актуални теми, свързани със съдебната власт и необходимите промени в системата в предаването „Лице в лице“.

По думите му в обществото вече съществува консенсус относно състоянието на съдебната система:

„Ние знаем, смятам, че в голяма степен имаме обществен консенсус за това, че органите, които управляват или администрират съдебната власт, Висшия съдебен съвет, инспектората и назначаваните от негови висши длъжности в съдебната власт, председателите на Върховния административен съд, в случая главният прокурор, са политически назначения и ролята на нелегитимни играчи в този процес е съвсем откровено ясна.“

Той посочи, че има вече натрупано обществено осъзнаване за липса на независимост в съдебната власт и необходимост от промяна.

„Това, което сега ние трябва да направим – имам предвид обществото, професионалистите с нашия опит и предложения – да променим това състояние.“

Калпакчиев подчерта, че решенията в крайна сметка зависят от Народното събрание.

„Това е естественият демократичен ход в една правова държава. Но не може в една правова държава да има безконтролна власт, както в случая се оказва, че е главният прокурор. Това е нетърпимо състояние, което трябва да бъде променено час по-скоро.“

Той определи и Висшия съдебен съвет и инспектората като проблемни структури:

„Също така нетърпимо за една правова държава е състоянието на Висшия съдебен съвет и инспектората към него, които практически не са изразители на независимата съдебна власт. Те я разрушават отвътре.“

Според него първата стъпка трябва да бъде свързана със законови промени:

„Ясно е, че първата стъпка, която трябва да бъде предприета сега, е изборът на нов Висш съдебен съвет и инспекторат.“

Калпакчиев предложи промяна в статута на съвета: „Първото, което трябва да се направи с промяна в закона за съдебната власт – Висшият съдебен съвет да не бъде постоянно действащ. В това му състояние на постоянно действащ той е един магнит, притегателен център за службогонци.“

Той допълни, че настоящият модел демотивира професионалистите. „Да отидеш за 5 години във Висш съдебен съвет е развращаващо.“

