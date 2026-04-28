КС допусна за разглеждане спора за правомощия по идеята на НС за присъединяване към Съвета за мир

De Fakto 28.04.2026

Конституционният съд (КС) допусна за разглеждане по същество делото по искане на служебното правителство за установяване на противоконституционност на Решението на Народното събрание от 13 март 2026 г. за задължаване на правителството да внесе в парламента проект на закон за ратифициране на присъединяването на България като държава основателка към Устава на Съвета за мир, създаден по инициатива на САЩ, съобщиха от пресцентъра на съда.

В заседанието участваха всички 12 конституционни съдии. Определението е прието единодушно.

Докладчик по делото е съдия Галина Тонева.

Министерският съвет сезира Конституционния съд относно въпросното решение на Народното събрание.

В мотивите на МС е записано, че решението на НС противоречи на принципа на правовата държава, на принципа на разделение на властите и на правомощието на МС да осъществява вътрешната и външната политика на страната в съответствие с Конституцията и законите.

В мотивите е изложено, че процедурата за сключване на международни договори е ясно регламентирана в законодателството. Тези дейности са изцяло в компетенциите на изпълнителната власт, а Народното събрание може единствено да приеме или не окончателния закон за ратификацията.

Решението е в протворечие с  чл. 4, ал. 1, чл. 8 и чл. 105, ал. 1 от Конституцията на Република България, както  и  със задължителното тълкуване на  Конституционния съд, направено с Решение №10 от 28 септември 2021 г. по конституционно дело №8 от 2021 г. на Конституционния съд, посочват министрите.

Цитирано е :  „Самостоятелността на изпълнителната власт се определя от правилата на принципа на разделение на властите, санкционирани от правото. Конституционният статус на изпълнителната власт изключва нейната управленска преценка да бъде блокирана от някоя друга власт, в това число и от законодателната.

Изпълнителната власт е също толкова независима и самостоятелна, колкото и законодателната, в рамките на нейните компетенции, поради което Народното събрание не може със свое решение да прегражда пълноценното осъществяване на оперативни управленски функции от страна на Министерския съвет“

В искането  е посочен текстът на чл. 15 от Закона за международните  договори,  който е недвусмислен:

„Министерският съвет предлага на Народното събрание…„.

В случая категорично се касае за правомощие при условията на оперативна самостоятелност, а не на обвързана компетентност. Изцяло в  компетентността на Министерския съвет е дали и кога да приеме окончателен текст на международен договор (дали да приеме присъединяване към международен договор/одобряване на устав на такава организация) и съответно да го предложи на Народното събрание за ратификация. Също така, се вижда от решението на Народното събрание, че то задължава Министерския съвет „да внесе проект на закон“. 

Това е   явно нарушение на законодателната инициатива на Министерския съвет и така приет,  текстът на решението е в нарушение и на правото на законодателна инициатива на Министерския съвет, което е в явна колизия с принципа на разделение на властите и на правовата държава,  посочва екипът на МС.

На 13 март мнозинството  зaдължи cлyжeбнoтo пpaвитeлcтвo дa внece в Hapoднoтo cъбpaниe пpoeĸт нa зaĸoн зa paтифициpaнe нa пpиcъeдинявaнeтo нa Бългapия, ĸaтo дъpжaвa ocнoвaтeл, ĸъм Уcтaвa нa Cъвeтa зa миpa, cъздaдeн пo инициaтивa нa CAЩ.

Πpeдлoжeниeтo пoдĸpeпиxa 100 дeпyтaти – ГEPБ-CДC, „ДΠC-Hoвo нaчaлo“, „Имa тaĸъв нapoд“ и пeтимa нeчлeнyвaщи в гpyпa нapoдни пpeдcтaвитeли. Πpoтив бяxa  54 дeпyтaти – „Πpoдължaвaмe пpoмянaтa-Дeмoĸpaтичнa Бългapия“, „Bъзpaждaнe“, „БCΠ-Oбeдинeнa лeвицa“ и „Beличиe“.

С „въздържал се“ гласуваха един депутат от „Възраждане“ и двама от МЕЧ. „Алианс за права и свободи“ не участваха в гласуването.

Премиерът Андрей Гюров заяви, че правителството ще внесе жалба в КС и коментира, че : „Дъpжaвaтa и yпpaвлeниeтo ce изпoлзвaт в чacтни интepecи. Изпoлзвa ce в интepec нa eдин чoвeĸ, ĸoйтo иcĸa дa изтъpгyвa cвoeтo мяcтo в cпиcъĸa „Maгнитcĸи“ cpeщy нaциoнaлния интepec нa cтpaнaтa. Cлyжeбнoтo пpaвитeлcтвo нe мoжe дa дoпycнe тaĸoвa нeщo“, изтъкна той.

Пълен текст на искането  ТУК 

 

 

