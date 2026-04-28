Системата се напълни с клонинги по образ и подобие на политиците, а ВСС в номенклатура с високи заплати

Не може да се очаква нещо коренно различно с назначението на новия и.ф. главен прокурор Ваня Стефанова, която е била заместник на Борислав Сарафов и селектирана по същия начин като него. Законът за съдебната власт е добре да бъде изменен и професионалната квота да не загубва статута си. Това е обобщението от разговора на съдия Мирослава Тодорова и бившия министър на правосъдието Антон Станков в предаването на „На фокус“ по актуалните процеси около прокуратурата, включително последиците от оттеглянето на Борислав Сарафов и възможните промени или пренареждане на властови баланси.

И двамата поставиха под въпрос последователността в действията на институциите и политическите сили спрямо прокуратурата.

Тодорова критикува практиката да се променя публичната оценка за един и същ институционален лидер в кратък период от време, което според нея подкопава доверието в правовия ред.

„Аз съм обнадеждена, че може би сега ще последват по-съществени промени, каза съдия Тодрова. Защото такъв е политическия момент. Вотът на хората показа непоносимост към олигархичния модел, който употребява съдебната власт като елементарен силов инструмент за разчистване на политическия терен в подкрепа на конюнктурно силната власт“.

Станков насочи вниманието към ролята на Висшия съдебен съвет, за който заяви, че именно там се концентрират ключови кадрови решения, които често са повлияни от политически интереси и парламентарни баланси. А парламентарната квота във ВСС е основен канал за политическо влияние върху съдебната власт.

Тодорова допълни, че дългогодишната практика на политическа намеса в кадровите органи е създала среда, в която част от системата се адаптира към подобни зависимости, а системата се е напълнила с клонинги, склонни да изпълняват поръчки.

За „оставката “ на Сарафов

Мирослава Тодорова: Фактът е, че до този момент господин Сарафов не формулира свой избор, т.е. не се мотивира с практиката на ВКС, нито с решението на Конституционния съд. По същия начин се държеше и прокурорската колегия на ВСС, т.е. все едно ВКС няма някакво правно значение в тази държава.

Реакцията на господин Сарафов беше непосредствено след призива на г-н Демерджиев, което чисто ситуационно изглеждаше като решаващия момент. Възможно и да е нещо, което ние не виждаме зад кадър. Разбира се, може и да означава съобразяване с резултата от изборите, т.е. че предишните покровители вече са дестабилизирани и че г- н Сарафов се „предлага“ на новата власт. Тази госпожа (Ваня Стефанова б.р.), която беше избрана за изпълняващ функциите главен прокурор, е заместник на Сарафов. Не можем да очакваме, че ще има нещо коренно различно.

Нормата в закона, там където се да въведе този шестмесечен срок за и.ф. функциите главен прокурор, предвижда назначение на прокурор, а не на заместник, тоест можеше да бъде определен и друг прокурор.

Освен, че е заместник на Сарафов, тя даже беше посочена от него. В тази връзка назначението настъпва в един много интересен момент, точно преди окончателното приемане на последните промени в Закона за съдебната власт.

За политическото лицемерие

Това, което мен искрено ме омерзяваше в ситуацията със Сарафов и в поведението на ВСС, е, че те наистина си позволяваха да показват пред българските граждани, че решенията на съда нямат значение.

Политиците създадоха хранителната среда на модела. Политическото лицемерие от всички управляващи до момента.

Г-н Борисов, всъщност зададе този тон, като каза: “ Да, ВКС мисли така, това аз никога не съм се месил на съда, но господин Сарафов продължава да бъде законен, изпълняваш функциите главен прокурор“ .

Политическата власт, във всеки един момент, в който е имало съмнение за конституционния ред, е можела да се намеси.

Не случайно министър на правосъдието на всяко правителство е могъл да упражни правомощята си така, че по същество на практика да се постигне част от въжделеното напоследък прочистване, на което се казва реподбор.

Ако се твърди, че прокуратурата е в състояние на колапс, т.е. че вече не може да се разбере колко точно е се разпространила криминалността в институцията, държавата не е безпомощна. Министър на правосъдието може да направи предложение, т.е. може да номинира главен прокурор, като разбира се защити тази и позиция. И в този случай, за разлика от всички предишни, в които политическата власт казваше, че главният прокурор не е Нейн, а всъщност се оказва, че е бил Нейн, сега имаме упражнено формално правомощие и отговорността е ясна.

Каква точно е работата на главният прокурор и какво влияние може той да упражнява върху починените си? Той е прокурорът, който стои над всички.

Има и кадрови правомощия, които се оказва на практика, че имат много съществено означение върху редовите прокурори.

Прокурорската колегия трябва да бъде максимално независима от главният прокурор, защото тя решава кадровата съдба на редовите прокурори. Явления като „Нотариуса“, „Осемте джуджета“, преди това Красьо Черния, са доказателството за политическата злоопотреба със съдебната власт и криминалните лобита.

За криминалните лобита

Тези криминални лобита или тези криминални посредници са възможни само ако изпълняват политически поръчки. Т.е. те дават това, което политическата власт иска и по този начин печелят ненаказуемост и медиен комфорт.

Ако съдебната власт е независима, т.е. не се изисква от нея да използва политически поръчки така, че управляващите наистина да „опраскат“ опонента или да изперат „нашите“, тогава вече ще секне и хранителната среда на тези криминални лобита.

Вижда се, че този модел все по-често на кратки разстояния терпи съединения. Това е може би поради кадрова криза, т.е. криминалитета намалява или пък капацитета на криминалитета намалява.

Съпротивата е възможна.

Ето съдия Владислава Цариградска, изобличи „Нотариуса“. Но ние все пак трябва да си даваме сметка, че не знаем какво е това зло от среща. Изнесоха се данни за връзка на госпожа Русинова с господин Петю Еврото. И няма отговор. Не е разкрит убиеца на господин Мартин Божанов – Нотариуса. Не стана ясно дали е имало атентат по отношение на г-н Гешев и въобще за какво стваше дума.

Г- н Сарафов преди да стане и. ф. и непосредствено след това обясняваше, че познава г-н Гешев до такава степен, че се притеснявал за живота си. Това са много тежки думи. И когато няма реакция и няма развърска, те водят до девалвация. Вече никой не обръща внимание, поради което в един момент се оказва, че дори да има реална истинска опасност, ние сме загубили чувствително да реагираме. Осен това и как да реагираме, ако съответните институции, които трябва да вършат това, не се занимават с автентично изпълнение на функциите си. Заради многогодишната заупотреба на политическата власт с кадровия орган,

системата вече е пълна с клонинги, с хора избрани по техен образ и подобие.

Това се тези, които са склонни да правят компромиси, да изпълняват политически поръчки и същевременно да смятат, че това им дава свобода да безобразничат в собствен интерес.

Прокуратурата трябва да се почисти, да се изчисти не само от практиките, коиото се видяха, но и от тези, които ги създават. Т.е. не може г-н Гешев да го няма, но да останат „гешевчетата“ по места, както медиите цитираха Сарафов да казва.

Мисля, че това е едно много сериозно предупреждение към всички, които ще имат оперативната власт оттук насетне.

На въпроса как се разбира дали един висш магистрат има зависимости, Антон Станков заяви: Винаги се разбира, вижда се. Основните лостове винаги са два: пари и компромати. Богатството е като гърбица,вметна той.

И да ви кажа, парламентарната квота на ВСС е прекият проводник на политическите интереси в съдебната власт. И това трябва да се преосмисли.

Според бившия съдия и бивш правосъден министър, не може да се очаква, че ще има нещо коренно различно след назначението на Ваня Стефанова за и.ф. главен прокурор, защото е била заместник на Сарафов, който си я е посочил. Според него също е можело да бъде избран и друг прокурор, а не заместник главен прокурор.

Как се притиска почтен съдия

Мирослава Тодорова коментира, че „нито един почтен магистрат не може да бъде натиснат така, че да не откаже поръчката. Цялото поведение и професионален опит трябва да е такъв, че никой да не дръзне е да ти предложи“, отговори тя. От коментар й се разбра, че на нея никой не е дръзвал да предлага поръчки.

Истинското разобличаване на този механизъм за злоупотреби може да има, ако замесените разкажат, отбеляза още Тодорова.

„Сега е моментът новите управляващи да не се възползват от неприличното предложение да управляват прокуратурата. Девалвация на правните средства и правните механизми, ако не бъде унищожена, ще се обърне като бумеранг срещу тях“.

Има ли риск да видим същото?

Има риск от гледна точка на това, че става въпрос за съдебната система, която функционира по специфичен начин, който изисква дълбоко познаване на съдостройствените правила и задачите на правосъдието. Голяма част от депутатите не са юристи.

Но има начин да бъдат осведомени, така че да вземат информирано решение. Висшите съдебни съвети досега, след 2007 година, се превръщаха

в едно гнездо на номенклатура от хора,

които не вършат работа, не гледат дела, получават големи заплати само за администриране на съдебната власт, т.е. за извършване на кадрова дейност. Това положение привлича хора, които в голямата си степен, в голямата си част не искат да гледат дела.

Затова е добре да бъде изменен Закона за съдебната власт, като бъде предвидено професионалната квота да не загубва статута си.

В момента, първата грижа на НС е да обмисли правила, по които да селектира политическата квота за Више съдебен съвет, така наречената обществена квота, така че вътре да не влязат случайни юристи, службогонци или такива, които са склонни да правят това, което правиха предишните членове на Висшия съдебен съвет, а най-сетне да работят в обществен интерес и да не се казва на това, че е морален патетизъм.