СГС прекрати делото срещу К. Петков и Б. Божанов – от обвинителния акт не става ясно за какво са обвинени

Софийският градски съд прекрати съдебното производство и й върна на прокуратурата обвинителния акт за отстраняване на грешки по делото срещу съпредседателя на „Да, България“ Божидар Божанов и бившия председател на „Продължаваме промяната“ Кирил Петков.

Определението подлежи на жалба и протест.

Петков е обвинен за принуда на бившия министър на електронното управление Александър Йоловски, а Божанов – в престъпление по служба, свързано с обществена поръчка.

Кирил Петков и Божидар Божанов се явиха лично в съда. Адвокат на бившия премиер Петков е Даниела Доковска, а адв. Ина Лулчева защитава депутата Божидар Божанов.

В началото на октомври м.г. прокуратурата внесе в съда обвинителния акт срещу двамата .

В определението си за прекратяване съдът посочва, че конструкцията в обвинителния акт е толкова сложна и хипотетична, че води до извода, че прокуратура има неяснота за какво се повдигат обвинения на Божанов.

Според съда от обвинителния акт не може да се установени в полза на кое дружество Божанов е извършил деянията, за които е обвинен. В една част от акта се говори, че се е опитвал да създаде благоприятни условия за спечелване на обществена поръчка на едно дружество, но впоследствие се посочва, че условията, които е създал са спомогнали на друго дружество. Освен това не се посочва сумата по обществената поръчка. Също така не се разбира с кои свои действия Божанов е застрашил киберсигурността на държавата.

Председателят на съдебния състав се мотивира още, че от обвинителния акт също не става ясно какво е казал Петков на Йоловски, за да предизвика страх. Не се разбира какво е поискал Петков от Йоловски да извърши и защо това е противозаконно.

Също така в определението си съдът посочи, че няма основания за разделяне на делото.

Съдебният съства отмени наложените на обвиняемите мерки за неотклонение – парични гаранции от по 10 000 лв.

След като се отказаха от депутатските си имунитети и им повдигнахо обвинения, на Петков и Божанов бяха наложени парични гаранции от по 10 000 лв. с изключителни мотиви на бившия спецсъдия Силвия Русева – двамата са народни представители, имат много връзки и могат да въздействат и да оказват влияние върху разследването. Защитата обжалва мярката с мотива, че изобщо няма нужда двамата да бъдат с мярка за неотклонение, тъй като няма опасност те да се укрият, нито да извършат ново престъпление. Според адвокат Даниела Доковска делото срещу двамата обвиняеми трябва да бъде разделено, тъй като няма никаква връзка между двете обвиненя. По точно, разглеждането на делото по двете обвининея лишава подзащитния й Кирил Петков от правото му на справедлив прооцес, тъй като по обвинението на Божанов трябва се разпитат над 20 свидетели, които нямат общо с обвинението на Петков. Освен това според прокуратурата обвинението на Божанов съдържа класифицирана информация и това лишава Петков от правото му на публично разглеждане на делото.

Прокурор Георги Мойсев смята, че към момента няма основание делото да се разделя и няма причина да се смята, че то няма да се проведе в разумен срок.

Йоловски беше конституиран като частен обвинител по делото. Той не се яви на днешното заседание заради служебни ангажименти. По делото има експертиза за Йоловски, която показала, че той страда от тревожно разстройство, настъпило остро със страхови изживявания, безсъние, болезнени мисли, прераснало в хроничен стрес и атопичен дерматит.

Кирил Петков е подсъдим и по друго дело за това, че като премиер е превишил правомощията си и е наредил ареста на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, Владислав Горанов и Севделина Арнаудова на 17 март 2022 г. Този процес вече се гледа от Софийския градски съд.