НС спешно трябва да лимитира правомощията на настоящия ВСС и да спре влиянията чрез кадруване в системата

Трябва да се скъса с виждането, че съдебната власт е една апетитна баница. Това заяви пред БНР Владимир Николов, бивш окръжен прокурор на Плевен, а и бивш председател на Асоциацията на прокурорите в България.

„В съдебната система, а и в цялото общество има една огромна надежда, която поставя и огромна отговорност върху представителите в законодателната власт.

Необходимо е нещата да бъдат сложени на принципна основа. Парламентарната квота не е обществена и там сякаш вървяха едни пазарлъци и политическите сили разпределяха удобно квотите.

Необходимо е да бъдат предприети мерки за прекъсване на тази конституционна криза и избор на нов легитимен ВСС, съставен от почтени професионалисти, които да изберат почтени, уважавани и достойни ръководители на прокуратурата и на Върховния административен съд.

Това трябва да бъде съпроводено с избор на членове на Инспектората към ВСС. Да бъде засилен общественият елемент при този избор. Процедурата да бъде публична и прозрачна.

Отговорността върху нашите общности – съдийска, прокурорска и следователска, е не по-малка.

Трябва да бъде приета законова разпоредба, която да лимитира правомощията на настоящия състав на ВСС.

От лични наблюдения мога да кажа, че в момента в Плевен се наблюдава едно директно влияние и опити за кадруване от кръг, свързан с ръководител на една от софийските прокуратури.

Всички магистрати трябва да отстояваме правото си обликът на съдебната система да се определя от самите нас“.

Този кръг и персонално бившият изпълняващ функциите нямат никакво намерение да преустановят опитите си да оказват влияние и да ръководят системата, отбеляза Николов.

„Първоначалното усещане, след като Борислав Сарафов оттегли съгласието си да ръководи прокуратурата, е за поемане на дъх, но чудеса не могат да бъдат очаквани. Подобен род хора разглеждат всичко не през призмата на принципи и кауза, а на власт, която трябва да се упражнява. Възприемат хората като пешки, които местят по шахматната дъска. Това е крайно опасно. Трябва цялото общество да следи, за да се скъса с всичко това“.

Пред БТВ проф. Екатерина Михайлов също предложи да се въведе мораториум върху решенията на ВСС, който е с отдава изтекъл мандат. „HC тpябвa дa пpиeмe eднo peшeниe, c ĸoeтo дa нaлoжим мopaтopиyм въpxy тoвa Bиcшият cъдeбeн cъвeт дa взимa ĸaдpoви peшeния, зaщoтo e c изтeĸъл мaндaт. Имa тeĸyщи въпpocи, ĸoиoтo мoжe дa peшaвa.“ Дoпълни: „Дa нe пoвишaвa, дa нe пpeмecтвa, дa нe нaĸaзвa, зaщoтo мoжe и нeyдoбнитe дa бъдaт нaĸaзвaни.“

Πpeдyпpeди, чe тoвa e вpeмe зa ycтройване нa „cвoи“ и „пocлyшни xopa“ или зa гoнeнe и пpecлeдвaнe нa нeпocлyшнитe. Cиcтeмaтa ce нaпълни c poднини- ĸpъвни, пo cвaтoвcтвo и зaвиcимocти нaй-paзлични, заяви професорът по конституционно право.